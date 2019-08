Dormire in un faro: dove in Italia, in Europa e nel Mondo

Un'idea che forse molti hanno avuto, ma che in pochi hanno realizzato: soggiornare, anche solo per una notte, in unIl fascino di queste strutture, storici punti di riferimento per marinai e capitani, non ha tempo. Già in epoche remote – anche prima della nascita di Cristo – esistevano fari capaci di ammaliare quanti avevano la fortuna di scorgerli. É il caso ad esempio del più famoso della storia, quello di. Se la sua fama lo portò ad essere considerato una delle sette meraviglie del mondo, è vero che ancora oggi i fari, seppure completamente automatizzati, continuano ad esercitare un forte potere seduttivo nei confronti degli spirito romantici e solitari.Non esistono più i guardiani, visto che con le moderne tecnologie il lavoro umano è diventato superfluo e i fari necessitano solo ormai di una saltuaria manutenzione, ed è così che molte località hanno intuito il potenziale turistico delle strutture ormai disabitate e le hanno convertite in luoghi fuori dal comuneIn Italia la possibilità di realizzare questo sogno si trova in Sardegna : si tratta del, in provincia di Cagliari , all'estremità meridionale dell'isola. Risale al 1856 e nel corso degli anni è stato testimone di eventi storici di portata internazionale, ed anche occupato dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Da alcuni anni ormai è stato completamente ristrutturato e, oltre a svolgere regolarmente la propria funzione di segnalazione marittima, è divenuto un luogo esclusivo si soggiorno e relax: al suo interno sono state infatti ricavate alcune suites di lusso ed una piscina esterna per quanti desiderassero affittarlo come guest house o sede di particolari eventi.a notte per una suite in bassa stagione.È invece solo unaquella delcitato da Federico Moccia nel suo libro “Scusa ma ti chiamo amore”, nella cornice incantevole dell'. Il faro esiste veramente ed è in realtà il, non lontano da Giglio Castello , ma purtroppo non èsi tratta di una struttura privata – per giunta in vendita – e versa, ad oggi, in pessime condizioni.Spostandoci negli, scopriamo invece che il soggiorno nei fari è una pratica più consolidata: tra i paesi dove esiste una maggiore scelta ci sono sicuramente la Croazia , la Francia , la Scozia e l' Irlanda . Se per alcune di queste nazioni è facile immaginare scenari idilliaci vista la conformazione del territorio, forse sorprenderà scoprire che i pionieri di questa nuova forma di turismo si trovano proprio sull'altra sponda delE' il caso ad esempio del, nell'omonimo arcipelago croato (in italiano conosciuto come Pelagosa), sull'isola più lontana dalla costa croata, ad appena 60 km in linea d'aria dal Gargano. Nella struttura vivono stabilmente due guardiani, mentre la parte affittabile prevede due appartamentini con camere doppie e divani letto.L'isola è raggiungibile con una lancia dall', dove è assolutamente necessario procurarsi anche i viveri, poiché a Palagruža non esiste la possibilità di acquistare alcunché.Il pernottamento è consentito per un massimo di due notti e il prezzo dell'appartamento varia(bassa/alta stagione). Fuori stagione, da fine settembre a maggio, il prezzo crolla a 69-99 euro.Anche il, sulla piccola, a 55 miglia marine da Spalato e da Dubrovnik , è una struttura che si trova in uno dei più sensazionali scorci dell'Adriatico: situato nella parte alta dell'isola a 70 metri s.l.m., è abitato dalla famiglia Kvinta, che da generazioni si occupa delle sorti del faro. Oggi, superata ormai la necessità di provvedere quotidianamente al suo funzionamento, la famiglia accoglie e organizza gli spostamenti o le escursioni dei turisti. Latstovo si può raggiungere in traghetto (quasi cinque ore di traversata) o in catamarano (circa quattro ore) da Spalato.Prezziper persona.Ilè il più antico dell'intero Adriatico. Risale al 1818 e si trova nella zona settentrionale della Croazia , proprio al confine con la Slovenia , distante meno di 60 km da Trieste Situata ad appena nove chilometri dalla famosa località di Umag , questa struttura di 36 metri d'altezza è abitata da un guardiano e mette a disposizione degli ospiti un appartamento per quattro persone. Diversamente dagli altri fari che abbiamo citato, non si trova in posizione particolarmente isolata e la spiaggia sottostante è frequentata anche dai bagnanti del vicino villaggio turistico.Prezziper persona.In Francia , come facilmente intuibile, i fari più spettacolari sono quelli che si trovano al nord: in particolare il, nei pressi di, cittadina portuale sulla foce della Senna,, può ospitare le persone nelle cinque stanze adibite al pernottamento all'interno della casa dell'antico custode. Questa zona del Canale della Manica che si incontra con il fiume è dichiarata Réserve Naturelle de l'Estuaire de la Seine.Prezziper notte.Più a sud-ovest, in Bretagna , il, a, nei pressi di Port-Louis, propone una vista spettacolare sull'Oceano Atlantico, la baia di Quiberon e sulla cittadina di Lorient dall'incredibile stanza circolare che ha le vetrate al posto dei muri.Prezziper notte.Nel Regno Unito segnaliamo invece il, elegante costruzione eretta nel 1815 e tutt'ora in funzione. Si trova nei pressi della cittadina di Stranraer, nel sud-ovest della Scozia , al termine di infiniti prati verdi su una costa frastagliata. La sua luce è ancora un importante segnale per le navi che si avvicinano alla bocca del Loch Ryan e, nell'hotel che ne è stato ricavato, trovano oggi posto sei stanze doppie e cinque suites.Prezzi a partire(circa 100 euro) per notte.. Scopri gli altri fari, nella seconda pagina.

Sempre in Gran Bretagna ilsi trova sul Canale di Bristol, tra Newport e la capitale Cardiff , in Galles . Anche la sua storia è piuttosto antica, poiché risale al 1821 ed è il primo faro progettato dall'architetto James Walker, specializzato nella realizzazione di questo particolare tipo di struttura, tanto che nella sua vita ne costruì in seguito altri ventuno.Il faro può ospitare piccoli gruppi di persone fino ad un massimo di otto adulti e due bambini ed è disponibile anche come location doveGli interni particolarmente ricercati e la vasca idromassaggio sulla terrazza, ne fanno un piccolo rifugio per innamorati.Prezzi(circa 185 euro) per notte.Quando pensiamo all'immagine solitaria di un faro e ad una sua aria vagamente malinconica, l'associazione con un paese come l' Irlanda può essere certamente appropriata.Dove alloggiare in un faro in Irlanda ne avevamo già parlato, ma vogliamo segnalarvi anche il, all'ingresso del Belfast Lough, nei pressi della cittadina di, rappresenta al meglio questa idea.Costruito nel 1901 nel nord-est del paese per agevolare l'ingresso delle navi commerciali, è oggi visitabile da quanti desiderano scoprire i segreti che si celano nella sua struttura. La casa del guardiano è attualmente disponibile per alloggiare un massimo di sette persone, per un minimo di tre notti durante la settimana (o due nel weekend) a partire(134 euro) a notte.Ovviamente anchel'idea di soggiornare per qualche notte in un faro ha preso piede e sono molti i luoghi dove è possibile trascorrere momenti di relax isolati dal resto del mondo, con lo sguardo rivolto al mare., ad esempio, da New York alla California, dall'Alaska al Massachussets passando per i grandi laghi – come nel caso del Michigan – sono innumerevoli i fari in grado di ospitare i turisti.è certamente ilnella località di, in California , ad un'ora di auto a sud di San Francisco . È in assoluto uno dei più alti del paese, e nella stanza della lampada, seppur chiusa al pubblico dal 2002, pare sia ancora presente l'originale lente Fresnel del primo ordine risalente al 1872.Nelle case adiacenti al faro, un tempo destinate alla Guardia Costiera, trova oggi spazio un ostello dove è possibile dormire in camerata o affittare una stanza privata.Prezzi a partire(19 euro) per i membri di Hostelling International in dormitorio e a partire(59 euro) a persona in una stanza tripla.I fortunati e coraggiosi viaggiatori che si spingono fino a Cordova, remota cittadina di duemila anime in Alaska , possono invece soggiornare presso l'Nonostante la località sia piuttosto difficile da raggiungere (che conducano a Cordova) e l'unica possibilità sia viaggiare in traghetto o con un volo locale, l'idea di dormire in un posto tanto sperduto può essere già una buona spinta per non rinunciarvi. I gestori organizzano inoltre attività di pesca, birdwatching ed escursioni adatte a tutti, a condizione di non temere il freddo. Parte della struttura è aperta anche in inverno.Prezzi(114 euro) per notte.Rimaniamo in, ma questa volta in Canada , segnaliamo un faro che si trova lungo il(Saint-Laurent). Siamo in Québec , sull'isola di, nel mezzo di uno dei trenta fiumi più grandi al mondo dove è ancora presente la civiltà, ma già abbastanza selvaggio per potere scorgere, nel giusto periodo, anche le balene in transito per le sue acque che si mescolano con quelle dell'Oceano Atlantico.Lo storico faro dell'isolae rimase in funzione per oltre un secolo prima di essere abbandonato nel 1964. Nelfu finalmente ristrutturato e trasformato in albergo, dove oggi si può soggiornare in una delle tre stanze disponibili e dal quale, inutile dirlo, si può ammirare un panorama straordinario immersi nella natura.Chiuso durante il lungo inverno canadese e raggiungibile con un'imbarcazione dalla località disulla riva destra del San Lorenzo, è prenotabile a partire da 210 dollari canadesi () a persona.Dall'estremo nord del mondo passiamo invece all'estremo sud, in Patagonia: ilfu eretto nel 1905 e da allora è divenuto un punto di riferimento per le imbarcazioni che si spingevano fino ai freddi mari dell' Argentina centro-meridionale.È qui, sulla, che è sorto un hotel negli edifici adiacenti il faro. Questo è il punto di partenza ideale per tante escursioni nella natura incontaminata della Patagonia ed è sempre qui, sulle spiagge circostanti, che vive una fantastica colonia di. I prezzi vanno dai 90 ai 290 dollari amercani () a seconda della stagione. Possibilità anche di soggiornare a mezza o pensione completa.Concludiamo il nostro giro del mondo in Australia , presso laSiamo nello stato di Victoria , lungo la celebre Great Ocean Road , dove dal 1848 il faro di Cape Otway suggerisce alle navi di passaggio tra l'Australia continentale e la Tasmania la rotta da seguire per giungere al porto di Melbourne . L'antica casa del guardiano della Cape Otway Lightstation, il più antico faro esistente nel paese, è oggi in grado di ospitare gruppi ristretti di persone che vogliano trascorrere momenti di pace assoluta nel contesto affascinante del. La casa può essere affittata interamente o solo in parte per un massimo di 16 persone, mentre esiste anche una struttura adibita a bed & breakfast, ideale per viaggiatori singoli o per le coppie.Prezziper notte (177/310 euro).