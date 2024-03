La processione dei mille guerrieri samurai al Santuario di Nikko Toshogu

Informazioni utili per partecipare al festival

Il nome di, il condottiero e uomo politico che nelassunse il controllo di tutto il, si alza ancora altisonante a dominare il territorio nipponico con il ricordo delle sue gesta.Fu lui, chiamato “I”, dittatore militare spietato, ad aver portato la pace e la stabilità politica sulle quali vennero poste le basi per lo sviluppo del moderno Giappone.Il(Shunki Reitaisai) ogni anno viene organizzato aldedicato a Tokugawa, nella città di, circa 150 Km a nord di, al confine sud-orientale del Parco Nazionale omonimo. Il festival celebra questo importante passaggio nella storia del paese e in particolare la figura di colui che lo rese possibile.Il culmine della manifestazione si tocca il 18 maggio con la(Hyakumono-Zoroe Sennin Gyoretsu), che riproduce la scena del trasferimento del feretro del Signore della guerra dalla lontanaa Nikko come voluto da Tokyugawa.La processione, che schiera un migliaio di uomini vestiti con l’, parte dall’Otabisho – luogo considerato sacro nello shintoismo – collocato vicino al. I tre reliquiari che contengono gli spiriti dei, Tokugawa Ieyasu compreso, aprono il corteo seguito dai preti scintoisti a cavallo e dai samurai guerrieri. Basta questo a comunicare la grandiosità e l’eleganza dell’evento che offre uno spettacolo di grande impatto sottolineato dal suono dell'antica musica di corte.L’arrivo deiviene celebrato da spettacoli di danza ovviamente in tema con il periodo storico rievocato. Altri eventi tesi a recuperare le atmosfere e le tradizioni di inizio 1600 hanno luogo anche nella giornata del 17 maggio, con dimostrazioni dell’antica arte yabusame, ileffettuato a cavallo dagli arcieri vestiti in stile samurai, arte marziale giapponese derivante dal kyudo – il tiro con l’arco tradizionale – che richiede una grande abilità soprattutto nel guidare il cavallo con le sole gambe visto che braccia e mani impegnate con l’arco non possono tenere le briglia. Una processione simile a quella deisi tiene anche nel mese di ottobre in modo molto più contenuto.Per l’affermazione del potere difu decisiva la battaglia di Sekigahara, combattuta il 21 ottobre del 1600, che mise fine all’epoca Sengoku, il lungo periodo di guerre civili che insanguinavano il Giappone dal 1478.Grazie alla vittoria conseguita, il “signore della guerra” si garantì il controllo del paese sconfiggendo il rivale Ishida Mitsunari, che guidava le armate alleate al. Tre anni dopo fondò lo shogunato Tokugawa, l'ultima dittatura militare del Giappone, che avrebbe dominato il paese fino al 1868 portando una lunga epoca di pace e stabilità. Shogun era il titolo ereditario conferito ai dittatori militari che governarono il Giapponeanno in cui si concluse l’epoca feudale. Nel 1616 Tokugawa morì. Ci vollero due anni per terminare i lavori del santuario del, eretto in sua memoria.Decorato con colori brillanti il santuario è assolutamente da visitare per tanti motivi: gli elementi buddisti e scintoisti che lo connotano, gli intarsi elaborati con oltre due milioni di lamine d’oro, l’enorme Torii – termine che distingue l’ingresso dei santuari shintoisti – realizzato in pietra e la Shinkyusha - la cosiddetta Sacra Stalla - un edificio che ospita la statua di un cavallo bianco ed è ornata da una serie di intagli allegorici fra cui il famoso trittico delle scimmie che si coprono l’una le orecchie, l’altra gli occhi e l’ultima la bocca, simbolo del “”.L’opera appartiene ad artigiani locali che consideravano leraffigurate come spiriti guardiani – visto che all’epoca si credeva che le scimmie proteggessero i cavalli - divenuta poi il simbolo di Nikko.Oltre alla magnificenza dei suoi templi, la città è anche nota per i magnifici scenari offerti dal parco nazionale che copre una superficie di 1400 kmq e propone la spettacolare, famosa per gli arcobaleni creati dagli spruzzi di acqua nei giorni di sole.Shunki Reitaisai - Gran Festival di PrimaveraSantuario di Santuario di Nikko Toshogu (Giappone).17-18 maggio 2024.17 maggio a partire dalle ore 10;18 maggio a partire dalle ore 11.Maggiori informazioni riguardo al programma sono disponibili sulla pagina ufficiale (in giapponese) e sul sito dell' Ente Nazionale del Turismo Giapponese (in italiano).il santuario si trova circa 10 km a nord-ovest dal centro di Nikko.Da Tokyo occorre raggiungere la città di Nikko (150 km più a nord) e da lì spostarsi in auto o con i mezzi pubblici fino al santuario.