L'isola di Ortigia: tour nel cuore storico di Siracusa

Come arrivare sull'isola di Ortigia

, l’iè un gioiello tutto da scoprire. Questo fazzoletto di terra di appenasi affaccia sulle acque dellungo la costa orientale della Sicilia : a collegarlo con la terraferma ci sono(3 se si considera anche quello che s’immette da Riva Forte Gallo), l’, appunto, che prende il nome da quello di Umberto I° re d’Italia, costruito in pietra sulla darsena,ilChiamata anche “Terra di Quaglie” – il nome Ortigia deriva dal greco antico ortyx che significa per l’appunto quaglia – o più affettuosamente “U Scogghiu”, ovvero lo scoglio, dai suoi abitanti, l’isolotto è unodi piazzette, palazzi, chiese e conventi, castelli e cortili che creano un mosaico come pochi altri al mondo: il suo centro storico mostra infatti tutte le epoche che lo hanno caratterizzato, dai greci ai romani, dagli arabi agli svevi sino ai catalani e ai Savoia.Il tour può partire dalle, quasi tutte chiese di rito cristiano-cattolico, fra cui spicca ilcostruito in origine nel V° secolo a.C. come tempio per la dea Atena e poi trasformato in basilica; la facciata attuale è uno splendido esempio di arte barocca così riedificata dopo i gravi danni del terremoto del 1693. Passeggiando per l’isola si possono ammirare anche la, in piazza del Precursore, nel rione Giudecca: edificata su una delle basiliche fondate dal vescovo Germano nel IV° secolo si presenta oggi con l’aspetto del 1380 (suggestivi il portale quattrocentesco e il rosone); la, una delle più antiche della città (risale al periodo normanno); la; quelle disolo per citarne alcune altre. Fra gli edifici religiosi sconsacrati merita sicuramente una visita invece quella di: ex convento delle monache, in stile barocco, accoglie la celebre opera del Caravaggio “Il Seppellimento di Santa Lucia”.Datati fra VI° e VII° secolo sono invece iche sorgono a Ortigia: quello di Apollo , considerato il più antico di tutta la Sicilia, trasformato in chiesa, poi in moschea e addirittura in caserma dagli aragonesi; quello già citato di, in stile dorico, inglobato nel duomo cittadino; l’dedicato alla dea Artemide, unico esempio di tempio ionico di tutta la Sicilia, rimasto probabilmente incompiuto, e riportato alla luce dall’archeologo Paolo Orsi.Ortigia ospita inoltre numerosi: c’è ildella prima metà del 1600, sede attuale del Comune, considerato il più alto esempio di geometrismo realizzato dal suo architetto (Giovanni Vermexio);, situato in piazza del Duomo, e considerato fra i più belli della città (opera di Luciano Alì, risale al 1400 mentre la ricostruzione è del 1779);, nel rione Spirduta sulla sinistra di piazza Archimede;(noto anche come Gabinetto Numismatico per la mostra permanente di monete antiche), sempre in piazza del Duomo, con la facciata in stile neoclassico. E poi ancora, poderosa costruzione di epoca sveva-normanna che si estende nella parte settentrionale dell’isola, è il castello più importante dell’isola (e di Sirucusa): edificato attorno alla metà del XIII° secolo e poi utilizzato come residenza e come struttura difensiva, è oggi uno dei simboli della città siciliana oltre che una delle più famose fortezze costruite da. Di fattezza araba è invece ilche si trova sulla terraferma, all’imbocco dell’istmo per Ortigia.Sparse per tutto il territorio isolano sono poi le: durante la dominazione ispanica Ortigia divenne infatti una fra le fortezze più inespugnabili d’Europa grazie a alte mura, forti, bastioni, ponti levatoi e porte d’accesso. Distrutte purtroppo in gran parte dopo l’Unità d’Italia, oggi di molte si conservano solo le fondamenta ma vale la pena ricordare il, Vigliena, San Giovannello, del Collegio e della Campana, il, lae la Porta Mare e infine l’Opera a Corona, struttura con un bastione centrale e due laterali collegata da due ponti levatoi.In via Trento, a ridosso del Tempio di Apollo, si trova l’, un edificio del 1900 che richiama quello delle vettovaglie di Livorno : composto da un porticato con 24 arcate e 36 finestre, ha una superficie didove, sino alla fine degli anni’80 si svolgeva il mercato cittadino (oggi è in largo De Benedictis). Dopo il restauro del 2000, questa struttura è location di rassegne culturali e musicali e del mercato degli agricoltori.C’è poi lafatta erigere da Dionigi il Grande: accesso alla fortezza di Ortigia, è stata riportata alla luce nel 1977; oggi resta visibile il basamento di due torri quadrangolari di 8 metri per lato; da non perdere è anche lo, 5 stelle in stile liberty e neoclassico costruito nel 1906 (si affaccia sulla Fonte Aretusa); la monumentaledel 1907 situata in piazza Archimede: opera di Giulio Moschetti e del figlio Mario, è in cemento armato; l’, nell’area del castello di Maniace, ospitata nei locali dell’ex caserma Abela.Nella parte meridionale di Ortigia sorge poi la celebre Fonte Aretusa , specchio d’acqua dolce che ricorda un mito greco: la leggenda narra infatti la storia della ninfa Aretusa trasformata dalla dea Artemide in fonte purissima per fuggire all’innamorato Alfeo. Il sito è famoso anche perché qui cresceIlcostruito nel 1872 dall’ingegner Breda dove prima sorgevano la chiesa e il monastero dell’Annunziata è un altro dei luoghi simbolo di Siracusa: chiuso nel 1962 (l’ultimo spettacolo fu la Cavalleria Rusticana), dopo oltre mezzo secolo ha riaperto i battenti.SieteNiente paura, l’isola di Ortigia offre percorsi museali per tutti i gusti a iniziare da quello diche conserva i: fra le opere più preziose di questo edificio in stile gotico catalano del XIII°-XIV° secolo ci sono anche la tela del pittore siciliano Antonello da Messina intitolata l’Annunciazione, una ricca collezione di argenti sacri e i sarcofagi dei governatori della Camera Reginale, Giovanni Cabastida e Giovanni Cardenas.C’è poi ildedicato alla storia marinara della città che accoglie al suo internodella carpenteria navale oppure il, uno dei tre più grandi d’Italia dedicati all’con oltre 20 mila reperti cinematografici esposti. Ai più piccoli, ma non solo, piacerà il, sull’antica arte siciliana dell’Opera di Pupi che dal 2001 è stata dichiarata dall’Unesco Patrimonio Orale e Immateriale dell’Umanità. Da non perdere neppure l’con pesci esotici e del Mediterraneo, ospitato in un’antica galleria scavata nel 1676 in epoca spagnola (l’uscita è all’interno della Fonte Aretusa). E’ possibile inoltre partecipare alla nuova iniziativa culturaleche mostra la storia cittadina con tecnologia tridimensionale.L’isola ospita tutto l’annodi ogni genere fra cui lache tocca anche Piazza Duomo, rappresentazioni classiche al teatro greco, l’(teatro, danza, musica e arti visive), l’con registi provenienti da ogni parte del mondo, l’che per una settimana ospita i suonatori di musica jazz e il Siracusa International Tango Festival con tangheri italiani e stranieri che si sfidano in questa disciplina.E se dopo il tour fra architettura e storia di Ortigia volete anche assaporare, le trattorie tipiche dell’isola vi faranno gustare ottimi piatti della(le viuzze ortigiane ospitano locande famigliari ma anche ristoranti chic). Magari dopo avero preso il sole su uno scoglio lambito dalle acque limpide e trasparenti dello Ionio.Una? Nelle sue viuzze sono statecon attori del calibro di De Sica, Tornatore e Zingaretti; altri artisti, dopo averla visitata, se ne sono innamorati tanto da acquistarvi casa (uno è Roberto Benigni che proprio qui ha restaurato un’antica dimora barocca).FS in piazzale della Stazione 21 con collegamenti dalle principali città italiane; servizio extraurbano AST – Azienda Siciliana Trasporti +39 0931.462711;Interbus, Segesta , Etna Trasporti +39 0931.66710;internazionale Fontanarossa “Vincenzo Bellini” di Catania (45 minuti di distanza dal centro di Siracusa) +39 095.7239111;di Catania, Augusta (SR) e Pozzallo (RG).: l’orario varia a seconda del periodo per cui si consiglia di verificare sul sito Siracusa Turismo; a grandi linee nel periodo da luglio a dicembre, da lunedì a giovedì dalle 9 alle 21, mentre il venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi dalle 9 alle 15 e dalle 16 alle 21 – ticket per una corsa semplice da 90 minuti 1€ (si possono acquistare direttamente sul bus con contanti). Il percorso effettuato è parcheggio Molo S.Antonio, periplo di Ortigia, largo Cappuccini e area archeologica.: da nord (provincia di Messina e Catania) autostrada NSA 339 Catania-Siracusa, seguire il raccordo RA15 Tangenziale di Catania che lega la SS114 Orientale Sicula e procedere in direzione Siracusa; autostrada A18/E45 Messina-Catania, seguire il raccordo RA15 Tangenziale di Catania che lega l’autostrada NSA 339 Catania-Siracusa e procedendo lungo la SS114 Orientale Sicula seguire direzione Siracusa. Da sud (provincia di Ragusa ): autostrada A18 SR-Gela/Siracusa-Rosolini; da ovest: autostrada A19 Palermo-Catania, principale asse autostradale, raccordo RA15, autostrada NSA 339 con indicazione CT-SR e SS114 Orientale Sicula in direzione Siracusa. Parcheggi al Molo di Sant’Antonio, sul Lungomare di Levante Elio Vittorini (Talete), tra la darsena e la Porta Marina. Ortigia è collegata alla città di Siracusa dal Ponte Umbertino, proseguimento di corso Umberto I°, che congiunge con Piazza Pancali mentre il Ponte Santa Lucia collega via Malta con via Chindemi.La stazione ferroviaria così come quella dei taxi si trovano al di fuori dell’area centrale cittadina ma chi volesse raggiungere Ortigia ada li può incamminarsi in via Crispi, corso Umberto I° o via Malta e arrivare in meno di 15 minuti sull’isola (1,2km).