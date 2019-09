Terme libere di Lamezia: i bagni liberi e gratuiti in contrada Caronte

Acque e trattamenti termali

Informazioni utili per visitare le terme

Come arrivare

Le terme libere di Lamezia si annoverano fra le più conosciute e frequentate terme della Calabria . Si trovano in contrada Caronte, la stessa zona in cui si trovano gli stabilimenti termali a pagamento , che infatti sfruttano le medesime acque curative e sorgono esattamente di fronte ai bagni liberi omonimi. I bagni liberi Caronte sono quindi l’che si trova dirimpetto: offrono le medesime acque termali, la possibilità di fare i bagni, di fruire dell’argilla che sedimenta nelle vasche e di inalare i vapori minerali benefici per le vie respiratorie, oltre a poter usufruire del salutare sbalzo termico fra acque calde termali e acque fredde del torrente che scorre accanto alle vasche pubbliche, il tutto senza sborsare un centesimo.Ovviamente non sono presenti i medesimi servizi dello stabilimento a pagamento, nondimeno è assicurata la pulizia e la manutenzione periodica dell’area grazie all’opera di una coppia di volontari che, in cambio di un’(assolutamente facoltativa), mettono anche a disposizione. Oltre che gratuite, le terme libere di Lamezia sonosenza alcuna restrizione in fatto di giorni e orari: è quindianzi, considerata la modesta capienza delle vasche libere rispetto all’afflusso di visitatori, la sera tardi è il momento migliore per concedersi unPer il resto, basta parcheggiare nei dintorni (siamo in aperta campagna) e portarsi il necessario (teli, ciabatte, accappatoio, costume di ricambio) da casa per assicurarsi una splendida giornata low-cost di terme all’aria aperta. Unica avvertenza, conviene portarsi da mangiare e da bere se non ci si vuole spostare dall’area dei bagni per il pranzo, anche se nei dintorni si trovano comunque ristoranti e alimentari. Molti preferiscono i bagni liberi di Lamezia rispetto allo stabilimento a pagamento, oltre che per l’accesso libero e gratuito, anche per la possibilità di stare all’aria aperta e di gustarsi lo splendido verde e la natura che contornano i bagni termali, con in più la scelta di potersi rifugiare per una pausa fra un bagno caldo e l’altro all’ombra degli alberi che popolano il vicinissimo, distante poche centinaia di metri, e piacevolissimo soprattutto d’estate per ripararsi nelle ore calde del giorno.I bagni liberi in contrada Caronte sfruttano le medesime acque benefiche che alimentano gli impianti dello stabilimento termale: le acque termali derivano da due sorgenti termali che sgorgano alla, e sono classificare come sulfurea-solfato-alcalino-terrose conSi caratterizzano per il tipico colore giallo-verdognolo e per il consueto odore che connota le acque ricche di idrogeno solforato. Grazie all’elevata concentrazione di zolfo, queste acque termali, ottime per rilassarsi grazie al tepore dei bagni, sono anche ideali per il, che beneficia di uno scrub naturale effettuato spalmandosi su viso e corpo l’argilla biancastra che si deposita naturalmente sul fondo delle vasche.Oltre ai classici bagni termali,, nelle vasche calde in cui sedimenta il fango naturale da usare sulla pelle, si possono sfruttare leche scorre accanto alle piscine calde (quando non è in secca) per rinvigorirsiche offre anche un gratuito massaggio dorsale e cervicale.I ciottoli presenti nell’alveo del torrente e la presenza di acqua sia calda che fredda permettono inoltre di improvvisare un, con brevi passeggiate nella vasca termale alternate a piccole camminate nelle acque più fredde del ruscello in modo da riattivare la circolazione sanguigna e tonificare i vasi sanguigni delle gambe.Indirizzo, telefono, sito ufficialeContrada Caronte 88046 Lamezia Terme (CZ)Sia chi arriva dal centro di Lamezia che dalla costa, percorrendo la Salerno-Reggio Calabria , segue le indicazioni per l’area termale posta in località Caronte. Una volta raggiunta, basta seguire le chiare indicazioni per lo stabilimento delle Terme di Caronte, ben segnalato, dato che le vasche pubbliche per i bagni liberi si trovano proprio di fronte al centro a pagamento, dall’altra parte della strada. Sia Lamezia centro che la costa distano7/8 km dai bagni liberi di Caronte, per un tempo di percorrenza in auto di circa venti minuti.