Antico Palio dei Mussi alla Sagra di Santa Maria Maddalena di Terrossa di Roncà

Tradizione e divertimento sono gli ingredienti della XXIV edizione dell', in programmain concomitanza con la Sagra di Santa Maria Maddalena.Nel 1997 l’idea nacque ad un gruppo di amici che volevano unire l’animale simbolo del lavoro contadino, l’asino, allo spirito agonistico di una sfida paesana.L’idea semplice e originale doveva poter contare su due figure chiave che nel corso degli anni hanno assunto un ruolo determinante per la buona riuscita della festa: ile ildi ogni contrada del paese.Il fantino è fondamentale per la scelta dell’asino e la sua custodia. A lui spetta il compito di cavalcarlo e, prima ancora, di addestrarlo alla gara. Il sindaco è solitamente la figura di riferimento per tutti gli abitanti di una contrada, colui che coordina le attività dei diversi soggetti e che detta i ritmi della preparazione all’evento. Alla prima edizione il successo è stato tale da spingere gli organizzatori ad aggiungere una serata enogastronomica la vigilia della gara.La cena, intitolata “”, inizia con unasui quali le varie contrade propongono un piatto tipico della tradizione contadina e per tutta la sera offrono ottimi vini della zona in degustazione.La galoppata sui “” prende vita domenica 24 luglio (ore 19) con un elevatissimo spirito agonistico. Il percorso “Arena de Paela” si rivela rapidamente un appassionato campo di gara dove il pubblico presente tifa per il fantino e l’asino della propria contrada con cori e urla festanti.La festa prosegue nel divertimento più totale con. Nella serata di martedì 26 luglio un festoso spettacolo pirotecnico saluterà i presenti, ma prima, alle ore 21, si terrà il Palio della Val d'Alpone in notturna, dove i fantini dei cinque comuni della Val D'Alpone sfideranno il vincitore dell'Antico Palio dei Mussi di Terrossa.Antico Palio dei MussiTerrossa (Comune di Roncà, Verona).dal 22 al 26 luglio 2022.ingresso gratuito.palio.Venerdì 22 luglioore 20 apertura stand;ore 21:30 - 02 Mordimi summer tour.Sabato 23 luglioore 18 raduno Fiat 500ore 20 apertura stand;ore 20 nella via principale, le 13 contrade presentano la serata enogastronomica "Veci magnari, veci mestieri e vin bon". Allegria tra i carri, musica e divertimento fino alle ore 2 (servizio bus navetta gratuito per tutta la serata);ore 21 nel polo centrale, serata musicale con Mattia Agostini.Domenica 24 luglioore 17 messa;ore 18 sfilata dei carri delle Contrade;ore 19 XXIV Rievocazione storica dell'Antico Palio dei Mussi;ore 19:30 aperitivo “Ciukito” al Casoto dei Fantini;ore 19:30 apertura chiosco gastronomico;ore 21-01 serata musicale con Fabio Cozzani.Lunedì 25 luglioore 20 apertura chiosco gastronomico;ore 21-01 serata musicale con Matteo Bensi.Martedì 26 lugliooe 20 apertura chiosco gastronomico;ore 21 7° Palio della Val d'Alpone in notturna;ore 22:45 spettacolo pirotecnico con incendio della Cappellina;ore 23 Discoinferno70'.Maggiori informazioni e programma dettagliato sul sito ufficiale della manifestazione e sulla pagina Facebook dedicata.Terrossa è una frazione del Comune di Roncà (Verona).Da Verona si può raggiungere percorrendo l'autostrada A4 e uscendo a Montebello, da dove si prosegue sulla SP22 fino a destinazione.