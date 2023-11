Montefortiana, la gara podistica a Monteforte d'Alpone

Informazioni, date orari e prezzi della Montefortiana

Torna come da tradizione a gennaio la, uno dei primi appuntamenti sportivi dell’inverno veronese, ormai giunta alla 47° edizione. Siamo a, dove questa non è considerata solo una gara competitiva, ma anche evento di richiamo per i numerosi appassionati del territorio che non vogliono perdere il gusto di una passeggiata tra i vigneti infreddoliti dall’inverno e le colline avvolte nella nebbia.La Montefortiana è, ma anche festa. Perché oltre ottocento persone si adoperano ogni anno affinché tutto possa procedere per il meglio. Una macchina organizzativa invidiabile che permette a migliaia di persone di partecipare festose all’evento, ora gareggiando, ora passeggiando in compagnia.La 47° Montefortiana è in programma nel fine settimana del. Negli anni il Gruppo Sportivo Dilettantistico Valdalpone De Megni, organizzatore della manifestazione, è riuscito a rendere la Montefortiana nota a tal punto a livello mondiale da raggiungere un gemellaggio sportivo con la famosaMontefortianaMonteforte d'Alpone (Verona).dal 19 al 21 gennaio 2024.iscrizione 10 € con pacco gara / 3 € quota ridotta.Per i non tesserati è prevista una maggiorazione di 0,50 €.7° Ecorun Collis - Sabato 20 gennaio 2024, ore 8.11° EcoMaratona Clivus - Sabato 20 gennaio 2024, ore 8..28° Maratonina Falconeri - Domenica 21 gennaio 2024, ore 9:30.47° Marcia Montefortiana Falconeri - Domenica 21 gennaio 2024, ore 8:30.Maggiori informazioni e dettagli sono disponibili sul sito ufficiale G.S.D. Valdalpone De Megni, via Dante n°41. tel. +39 045 9586408, email: info@montefortiana.org.Monteforte d'Alpone dista 32 km da Verona e si raggiunge in auto dall'autostrada A4 uscendo al caslelo di Soave-S. Bonifacio.