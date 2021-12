I mercatini di Natale a Iseo

Informazioni utili, date e orari dei mercatini di Natale a Iseo

Calendario delle aperture

Là dove i vigneti dicedono il passo alle acque del Sebino, si possono scegliere leccornie dolci e salate con cui imbandire la tavola o riempire cesti da mettere sotto l’albero. È qui chetornano gli appuntamenti natalizi con "Iseo aspetta il Natale".Il cartellone di eventi prevede(vedi date esatte di apertura nello specchietto riepilogativo in fondo all'articolo), musica e animazione per famiglie e bambini.Iseo accoglie il visitatore in un abbraccio di luci e profumi; sono quelli delle feste, che regalano al borgo atmosfere magiche.Gli espositori deipopolano il lungolago, le piazze, i viali e i vicoli del centro storico con casette in legno e gazebo dove riscoprire sapori dimenticati e scovare idee regalo.A fare da corollario alla manifestazione un ricco programma di spettacoli, l'arrivo di Santa Lucia (12 dicembre), il trenino turistico (8 e 23 dicembre) e concerti sulle rive delIseo aspetta il Natale - Mercatini di Natale: centro storico e lungolago di Iseo (Brescia).mercatini di Natale il 4-5, 8, 11-12, 18-19 dicembre 2021.Eventi di "Iseo aspetta il Natale" dal 4 al 24 dicembre 2021.maggiori informazioni e programma completo sulla pagina ufficiale da Brescia si raggiunge facilmente Iseo percorrendo la SP510 (25 km).