La Rustida a Ranchio di Sarsina

(fraz. di Sarsina , provincia di Forlì-Cesena) è un appuntamento fisso nel calendario delle manifestazioni organizzate dalla Pro Loco (l’altro è la Sagra della Castagna , in ottobre). Da tradizione La Rustida si svolge sempre il secondo sabato del mese di luglio (quest’anno il) ed è ormai giunta allaLa formula è semplice, eppure funziona alla grande: ogni sera apre lo stand gastronomico alle ore 19 e propone piatti a base di pesce, poi la festa continua con musica dal vivo e dj set.- Strozzapreti al sugo di pesce- Seppie coi piselli- Fritto misto di pesce e verdure- Patate fritte- Vino bianco Chardonnay (1 litro o al bicchiere)- Birra alla spina (1 litro o al bicchiere)- Coca Cola alla spina (1 litro o al bicchiere)- Coca Cola alla spina (bicchiere)- Acqua (0,5 litri).: La Rustida: Ranchio, fraz. di Sarsina (Forlì-Cesena).: 13 luglio 2024.: ingresso gratuito, consumazione a pagamento secondo menù.Ore 19 Apertura stand gastronomico.Ore 22-24 Musica con i Sonora Live BandDalle ore 24 alle 2:00 Dj Solda e Voice Vemax.: (anche WhatsApp) Manuel tel. 349 2856554, Stefano tel. 348 8745137. E-mail: info@prolocoranchio.it.Maggiori informazioni sono disponibili sul sito e sulla pagina Facebook della Pro Loco.: Ranchio si trova nella valle del Borello, nel comune di Sarsina, nella cosiddetta Romagna Toscana.Da Cesena (28 km) si può raggiungere Ranchio percorrendo la E45 fino a Borello, da dove si prosegue sulla SR142 e via Linaro (SP29) fino a destinazione.Per chi arriva dalla Toscana sulla E45 uscita a Sarsina e poi si prosegue per 12 km sulla SP128 fino a Ranchio.