La Sagra dell'Agnolotto a Bosconero

Programma

Informazioni utili per partecipare alla Sagra dell’Agnolotto

Calendario delle aperture

Luglio 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

È in arrivo la 7° edizione della, in provincia di Torino , dovenell'ambito della Festa della Madonna della Neve il Comitato La Rusà propone un ricco programma che spazia dalla musica allo sport, passando ovviamente per l’enogastronomia. Protagonisti della festa allasono infatti gli agnolotti, proposti quest’anno anche nella gustosa versione fritta. Tutte le serate sono a ingresso gratuito.Ore 20 Apertura degli stand gastronomici con la Serata della Piadina.Dalle ore 22:30 Discoteca Mobile con El Forest DJ – Roccia.Ore 24 partenza della “Mezzanotte alla Rusà – La Millelumini”, corsa podistica e camminata non competitiva di 6 km.Maggiori dettagli e iscrizioni al numero 3473671227, oppure scrivere alla mail comitatolarusa@gmail.com. Quota di iscrizione 10 euro, comprende pacco gara e il buono per la spaghettata finale. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro di Candiolo.Ore 00:30 Spaghettata.Ore 19:30 Apertura stand gastronomici (antipasti, agnolotti Rusà, e grigliate di carne). Gradita la prenotazione.Ore 22 Just4Deejays, le migliori hit di sempre.Ore 10 Santa Messa con la partecipazione della Filarmonica Bosconerese e dei Priori.Ore 14 “Motogirovespa -Bosconero Bikers”, 7° Memorial Paolo Mangeruga aperto a tutti i tipi di moto. Per iscrizioni contattare il numero 3317198636. Quota di partecipazione: 15 € con aperitivo/ 28 € con aperitivo e cena.Ore 19:30 apertura stand gastronomici (antipasti, agnolotti Rusà, e grigliate di carne). Gradita la prenotazione.Ore 22 Concerto “Max Mania 883”, a seguire DJ Set.Ore 19:30 Apertura stand gastronomici. Gradita la prenotazione.Ore 21:30 Serata liscio con l’Orchestra Spettacolo Matteo Tarantino.Ore 23 Elezione di Miss & Mister Agnolotto.: Sagra dell’Agnolotto – Festa Madonna della Neve: Borgata Roggia, Bosconero (Torino).: dal 26 al 29 luglio 2024.: ingresso gratuito.: contattare il numero 3473671227.Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook del Comitato La Rusà.: Bosconero si trova nel Basso Canavese, circa 27 km a nord di Torino.Dal capoluogo si raggiunge percorrendo la RA10 e SS460 di Ceresole, oppure la A5 fino all’uscita di Volpiano e da qui proseguire su SP40 e SP87.