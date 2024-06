La Festa del Pozzo a Gualtieri

Programma spettacoli

Informazioni utili per partecipare alla Festa del Pozzo

Calendario delle aperture

Il terzo weekend di giugno è tradizionalmente quello dedicato alla Gualtieri , in provincia di Reggio Emilia . E così anche quest’annoritroviamo le danze, gli spettacoli musicali e gli eventi gastronomici di una manifestazione ormai giunta alla 39° edizione.Forse non tutti sanno che la Festa del Pozzo nacque nel 1984 da un’idea della Pro Loco, che riprendeva una vecchia festa degli anni ’40 dedicata alla Rugiada di San Giovanni, legata ai riti del mondo contadino in occasione del solstizio estivo.All’epoca la festa si svolgeva attorno al settecentesco pozzo pubblico nell’antica Piazza Cavallotti e, anno dopo anno, è diventata uno degli eventi immancabili del calendario locale. Dal 2010 si è spostata nella centralissima, dove ancora oggi ritorna puntuale nei giorni a ridosso del solstizio d’estate per animare il paese e rivivere la tradizione.Ogni serae propone piatti a base di carne e di pesce, oltre alle migliori specialità della cucina emiliana. Ma non è tutto, perchéfino a tardi con DJ set e musica dal vivo a ingresso libero.Ore 21 Do you remember 501? Afro, funky, disco con i DJ Alfredo Miti & Mirko Colombo.Ore 21 Ballo liscio con l’orchestra Claudia Band.Ore 21 Spettacolo balli latinoamericani con la scuola di ballo “Havana” di Luca e Roberta.Ore 21 Ballo liscio con l’orchestra Chris & Mony Band.: Festa del Pozzo: Piazza Bentivoglio, Gualtieri (Reggio Emilia).: dal 14 al 17 giugno 2024.: ingresso gratuito.: lo stand gastronomico apre ogni sera alle ore 19.maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook della Pro Loco.: dall’autostrada A22 del Brennero uscire a Reggiolo-Rolo e proseguire sulla Strada Cispadana verso Guastalla prima di imboccare la SP 62 e poi la SP 63.La stazione FS di Gualtieri si trova sulla linea ferroviaria Parma – Suzzara.