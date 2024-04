La Festa del Bruscandolo a San Marco di Resana

Informazioni, date e orari della Festa del Bruscandolo

(fraz. di, provincia di Treviso ) torna per la 12° edizione la. L’appuntamento è(vedi calendario esatto delle aperture nello specchietto riepilogativo in fondo all’articolo), quando nelle strade del paese ritroviamo tutti gli ingredienti che in questi anni hanno caratterizzato la festa.Ma cheÈ il germoglio del luppolo selvatico, un’erba spontanea che cresce nei boschi, in riva ai fiumi e corsi d’acqua, spesso in mezzo a rovi e siepi. I bruscandoli sono ricchi di proprietà benefiche e possono essere usati per arricchire frittate, risotti e minestre. In occasione della sagra si gustano comodamente nelloche propone anche tante altre specialità tradizionali del territorio, ma il programma della manifestazione spazia dalla(giovedì 25 aprile, giorno dedicato a San Marco), la sfilata di moda (domenica 28 aprile, ore 21:15), a “” (domenica 21 aprile, ore 15:30), dove le vie di San Marco si sfidano fra tranelli e trabocchetti con il lancio dei dadi (tutte le caselle del gioco sono state realizzate a mano dai pittori del paese).In calendario c’è spazio anche per lae i raduni di trattori, ape cross, scooter, vespe, auto d’epoca, auto tuning e automodellismo radiocomandato (mercoledì 1 maggio, a partire dalle ore 9), ma anche serate danzanti,(24 aprile, ore 21:15), la giornata per le famiglie (28 aprile) e tanti altri eventi fino alla chiusura della sagra con lodel 1° maggio alle ore 22:30.: Festa del Bruscandolo - Sagra di San Marco: San Marco di Resana (Treviso).: dal 18 aprile all’1 maggio 2024.: 18-19-20-21-24-25-26-27-28-30 aprile e 1 maggio 2024.: ingresso gratuito.: venerdì e prefestivi ore 19-22.Domenica e festivi ore 12:15-14 e 18:30-22.: maggiori informazioni sono disponibili sul sito e sulla pagina Facebook della festa.: San Marco è una frazione di Resana (3 km) e si trova circa 23 km a ovest di Treviso, da dove si raggiunge percorrendo la SP5.Altre località nei dintorni: Castelfranco Veneto (6 km).