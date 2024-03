Il Palio del Recioto e Amarone a Negrar di Valpolicella

Programma

Informazioni, date e orari per partecipare al Palio del Recioto

Calendario delle aperture

Marzo 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Aprile 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Quest'anno il, in provincia di Verona , giunge alla 70° edizione. È una manifestazione nata nel 1952 e divenuta ormai un appuntamento classico di questo territorio, dedicata ovviamente agli amanti del vino Recioto e dell'Amarone.La kermesse si svolge nel ponte di Pasqua,nel centro storico: lungo via Giuseppe Mazzini e in Corso Vittorio Emanuele troviamo infatti degustazioni, eventi culturali, musica e tanto divertimento.Vi partecipano numerose(Aldrighetti, Cà del Monte, Cantina Valpolicella Negrar, Castrum, Corte Merci, Corte Martini, Fla Tio, La Dama Vini, La Quena, Le Banchette, Le Bignele, Mizzon, Monte Pogna, Murari, Recchia Vini, Spada, Terre di Gnirega e Villa Crine), mentre al lato gastronomico ci pensano gli immancabiliOre 17 Inaugurazione 70° Palio Recioto e dell’Amarone Negrar di Valpolicella.Ore 17:15 Esibizione del Corpo Bandistico Comunale di Negrar di ValpolicellaOre 17:30 Apertura stand enogastronomici ed espositori.Ore 18 Evento musicale.Ore 22:30 Chiusura stand cantine.Ore 23:30 Chiusura stand gastronomici ed espositori.Ore 10 Apertura stand enogastronomici ed espositori Negrar di Valpolicella.Ore 18 Evento musicale.Ore 22:30 Chiusura stand cantine.Ore 23:30 Chiusura stand gastronomici ed espositori.Ore 10 Apertura stand enogastronomici ed espositori Negrar di Valpolicella.Ore 10:15 Rito di consacrazione del “Vino Recioto” (dalle nostre radici religiose e contadine ai giorni nostri).Ore 10:30 “A spasso con Gerardo tra le colline e vigneti della Valpolicella”. Info e prenotazioni email: info@proloconegrardivalpolicella.com o tel. 327 6770992.Ore 11-14-16 Degustazione in piazza in collaborazione con il Comitato di Montagna del Parmigiano Reggiano. Prenotazione fino ad esaurimento dei posti (email: info@proloconegrardivalpolicella.com o tel. 327 6770992). Esperienza guidata dall’Associazione Sommelier AIS. Seguirà degustazione con i vini della Valpolicella.Ore 17:30 Premiazione Concorso: “Il Palio in vetrina”.Ore 18 Premiazione del Concorso enologico 70° Palio del Recioto e dell’Amarone.Consegna dei premi con animazione.Ore 21 Chiusura stand enogastronomici ed espositori.Palio del Recioto e Amarone della Valpolicellavia Giuseppe Mazzini e Corso Vittorio Emanuele, Negrar di Valpolicella (Verona).dal 30 marzo all’1 aprile 2024.ingresso gratuito.sagra enogastronomica.Sabato 30 marzo ore 17-23:30.Domenica 31 marzo ore 10-23:30.Lunedì 1 aprile ore 10-22.maggiori informazioni sono disponibili sul sito e sulla pagina Facebook della Pro Loco.Negrar di Valpolicella si trova circa 12 km a nord di Verona, da dove si raggiunge percorrendo la SP1/a, SP4 e SP12.In occasione della manifestazione, domenica 31 marzo (ore 15-24) e lunedì 1 aprile (ore 13-21) è disponibile un servizio gratuito di navetta dall’area di parcheggio (segnalata nella zona di Arbizzano - Santa Maria, fino al capolinea presso il campo sportivo di Negrar di Valpolicella) ogni 45 minuti.