La Fiera di Bessica

, frazione del comune di(provincia di Treviso ) si svolge quest’anno la, un evento florovivaistico di grande richiamo capace di attirare in un solo weekendprovenienti anche da fuori regione.L’appuntamento è per il, quando nelle strade e nelle piazze del paese troviamo i tantissimi espositori di piante ornamentali, prodotti del vivaismo e, ma anche i giardini allestiti da professionisti nel piazzale della chiesa (visitabili fino a domenica 17 marzo), l’esposizione di artigianato locale, i Mercati di Campagna Amica”della Coldiretti di Treviso, due aree dedicate alle attività hobbistiche e la mostra delle Fiat 500.Tra ledi quest’anno segnaliamo la mostra di pittura e scultura di Artez presso la scuola elementare, l’area equitazione a cura dell’associazione “ASD I Folletti” e i lavori artistici dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Loria presso Villa Baroni, dove ritornano anche iOre 9 Apertura al pubblico della "45° Fiera delle Piante Ornamentali e dei Prodotti del Vivaismo" e Area Artigianale.Ore 9 Spettacolo di benvenuto con il Complesso Bandistico e Majorettes "Città di Montebelluna".Ore 9:15 Inaugurazione ufficiale della fiera con taglio del nastro. Consegna attestati ai realizzatori dei giardini in esposizione.A seguire spettacolo musicale di Cardinali Group: Piano Sky.Ore 18 Aperitivo in Villa Baroni con Asbronzatissimi.Sabato pomeriggio e tutta la domenica diretta radio con le voci e i DJ di Radio Bellla & Monella e Radio Piterpan.Fiera delle piante ornamentali e dei prodotti del vivaismoBessica, fraz. di Loria (Treviso).9-10 marzo 2024.ingresso gratuito.maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.Bessica di Loria dista circa 42 km da Treviso, da dove si raggiunge percorrendo la SR348 e successivamente la SPV.Anche da Bassano del Grappa (13 km) si raggiunge Bessica percorrendo la SPV.