La Sagra del Beato Bertrando di Fontaniva

Informazioni utili per partecipare alla Sagra del Beato Bertrando

Ladi, in provincia di Padova , è un appuntamento classico della tradizione locale. Presso il tendone in via Montegrappa, i cittadini, le associazioni, i volontari e l’amministrazione comunale organizzano un evento che celebra le radici e la comunità di questo territorio, un viaggio nel tempo che permette di gustare i sapori autentici della terra, di conoscere le storie e le usanze del paese, ma anche semplicemente di trascorrere qualche momento in allegria.Sono quattro giorni,, pieni di appuntamenti per tutti i gusti: ci sono il, le bancarelle e gli stand gastronomici, ma anche giochi e animazioni per i bambini, il(domenica 3 marzo), gli artisti di strada, le giostre in via degli Alpini (dietro al Municipio), la sfilata Bati Marso dei Bambini (sabato 2 marzo, ore 17 – in caso di pioggia si svolge sotto il tendone), la musica dal vivo, la serata con DJ revival anni ‘80 e ‘90 (sabato 2 marzo, ore 21), ilsotto il tendone (domenica 3 marzo ore 12:30), incontri, spettacoli e tanti altri eventi.Sagra del Beato BertrandoTendone in via Montegrappa, Fontaniva (Padova).dall’1 al 4 marzo 2024.ingresso gratuito.maggiori informazioni e il programma completo sono disponibili sulla pagina Facebook ufficiale.Fontaniva dista circa 32 km da Padova, da dove si raggiunge percorrendo la SS47 della Valsugana.Da Vicenza (22 km) si percorre la SR53.