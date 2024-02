Il Carnevale di Ficarolo

Informazioni, date e programma del Carnevale di Ficarolo

torna il, in provincia di Rovigo , sulla sponda settentrionale del Po. A Ficarolo il Carnevale arriva quando la Quaresima è già iniziata e propone per questa nuova edizione unaa partire dalle ore 14:30 con partenza da Villa Giglioli. A seguire, grande festa in Piazza Marconi.Come sempre è un evento fortemente ispirato alla tradizione e quest’anno prevede la partecipazione straordinaria delle maschere e degli abiti del Carnevale di Venezia grazie alla Compagnia d'Arme San Vitale di Montecchio Maggiore (VI), mentre il gruppo Musici e Sbandieratori Arquatesi di Arquà Polesine si esibisce in piazza. Non mancano i giochi a premi per i bambini, il concorso "Il Miglior Crostolo del Carnevale di Ficarolo" , lae il concorso "Nonno più Fico".Carnevale di Ficarolocentro storico di Ficarolo (Rovigo).25 febbraio 2024.ingresso gratuito.Ore 14:30 Villa Giglioli: ritrovo e partenza sfilate per le vie del paese.A seguire grande festa in Piazza Marconi con la partecipazione di Ricky Battaglia Carnival Voice.Maggiori informazioni sono disponibili sul sito della Pro Loco la SR6 “Eridania” collega il paese a Rovigo e anche a Ferrara, grazie all’intersezione con la SS16.Ficarolo è collegata a Bondeno (FE) da un ponte sul fiume Po (SP86).Treno: Ficarolo è servita dalla stazione di Stellata-Ficarolo (linea Suzzara-Ferrara).