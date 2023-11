Vacanze in Italia: come organizzare un tour invernale indimenticabile

Tour dell’Umbria tra cultura, sapori e borghi storici

Tour in inverno della Puglia fino a Matera

Tour della Toscana in inverno nella terra dell’arte e dei vini

Una destinazione invernale da considerare per un tour in Italia è senz'altro l'Umbria, un territorio ricco di borghi storici con una ricca tradizione enogastronomica. Qui è possibile iniziare il viaggio con la visita di, passeggiando nel cento storico della città medievale dove trovare Piazza IV Novembre e la celebre, ma anche la bellissima Cattedrale di San Lorenzo e il Palazzo dei Priori che ospita la Galleria Nazionale dell’Umbria.A pochi passi da Perugia è possibile visitare, dove ammirare il Duomo e l’acquedotto della rocca Albornoziana, per poi proseguire versoe scegliere una delle cantine della zona per una degustazione del famoso vino Sagrantino. Un’altra tappa d’obbligo è, un vero e proprio gioiello medievale dell’Umbria, dopo la quale è possibile spostarsi per visitare il caratteristico centro città die Palazzo Trinci. È possibile valutare di fare una sosta anche a, un paesino umbro davvero suggestivo dove cenare e trascorrere la notte.In un tour dell’Umbria non può mancare una tappa a, un paese circondato da uliveti in cui è possibile assaggiare il rinomato olio umbro, programmando ovviamente una fermata adper visitare il Duomo e la Basilica di San Francesco.A poca distanza da Assisi è possibile raggiungere, borgo medievale di origini romane dove si trova la Chiesa di Santa Maria Maggiore, per concludere il viaggio con delle tappe a, Castiglione del Lago,e Civita di Bagnoregio.Lanon è solamente una gettonata meta per le vacanze estive, ma è possibile visitare questa splendida regione anche in inverno per conoscerne i borghi e i sapori.Il tour della Puglia può cominciare con, dove ammirare l’imponente cattedrale romanica, proseguendo successivamente fino aper camminare nel borgo antico e visitare i luoghi iconici di Padre Pio. A pochi passi si trova invece, dove è possibile recarsi al Grotta di San Michele Arcangelo con l’Antico Santuario Patrimonio dell’Umanità UNESCO.Percorrendo la Costa Garganica si arriva quindi a, nota località balneare che vale una sosta anche in inverno per visitarne il centro storico e fermarsi per un pranzo a base di specialità pugliesi, come le orecchiette alle cime di rapa e la tipica zuppa di pesce.Dopodiché, è possibile passare nellaall’interno del Parco Nazionale del Gargano, per raggiungere in seguito il centro storico die ammirare la Cattedrale di Santa Maria Maggiore. A, invece, è possibile visitare la zona di Bari Vecchia con la Basilica di San Nicola, il Castello Normanno Svevo e la Cattedrale di San Sabino.Un tour invernale della Puglia può includere anche, la città dei Trulli Patrimonio UNESCO che regala sempre un’esperienza unica, ma anchecon la sua caratteristica cattedrale e il pittoresco centro storico.Un’altra tappa immancabile è, la capitale del barocco pugliese con Piazza Duomo e la Basilica di Santa Croce, mentre asi può visitare la cappella dei Santi Martiri e la cripta. Infine, è possibile terminare il viaggio asconfinando in Basilicata, per scoprire i celebri Sassi Patrimonio dell’Umanità UNESCO.Per un viaggio in inverno in Italia un’ottima location è la, una regione tutta da scoprire anche durante i mesi più freddi che regala sempre delle emozioni uniche.Come tappa iniziale è possibile partire da, visitando le principali attrazioni del capoluogo toscano come Piazza del Duomo, la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, Palazzo Vecchio e la Galleria degli Uffizi. In seguito, si possono vedere, due splendide cittadine famose per la Torre pendente e il pittoresco centro storico.Da non perdere una sosta al borgo di, con i suoi palazzi cinquecenteschi tra cui spicca il Bastione di Sapia, proseguendo con una fermata aper ammirare il Duomo e Palazzo del Popolo e degustare i pici al ragù accompagnati con la celebre Vernaccia.Altrettanto suggestiva è una visita a, piccolo borgo circondato da una cinta muraria ideale per una tranquilla passeggiata. Nel tour della Toscana è necessario inserire anche, per scoprire la famosa Piazza del Campo simbolo del Palio, il Palazzo Pubblico con la Torre del Mangia e lo stupendo Duomo.Nei pressi di Siena è localizzata Castellina in Chianti, una cittadina storica situata lungo la strada chiantigiana e ubicata nelle vicinanze di, una tappa consigliata prima di recarsi al bellissimo borgo di Montefioralle per una passeggiata e una cena alla scoperta dei sapori e dei vini della Toscana.Prima di rientrare è possibile visitare, famosa non soltanto per l’omonimo vino ma anche per Piazza Grande e la Cattedrale che richiama il Palazzo della Signoria a Firenze, fermandosi infinecon il suo Duomo e il Palazzo Piccolomini.