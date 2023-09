La Festa dell'Uva e del Recioto a Gambellara

Programma

Informazioni utili per partecipare alla Festa dell’Uva

Calendario delle aperture

Settembre 2023

Giunge quest’anno alla 95° edizione la, in provincia di Vicenza . L’appuntamento èin Piazza Giovanni XXIII e in Piazza Marconi, che per l’occasione si animano con un ricchissimo programma di eventi e degustazioni.C’è un po’ di tutto: presso le barchesse di Palazzo Cera troviamoche celebrano le radici e le tradizioni di questa terra, e poi ancora incontri, musica dal vivo e, ovviamente, gli immancabilie i chioschi delle(domenica 24 settembre in Piazza Marconi), ma anche la sfilata della Banda di Gambellara seguita dai(domenica dalle ore 15:30).Protagonista della festa è il, in particolare il, tipico di questa zona, che viene prodotto in due tipologie (classico e spumante) e si ottiene vinificando in modo speciale l’uva Garganega della zona collinare classica.Piazza Papa Giovanni XXIIIOre 19 Apertura stand gastronomico.Ore 22 Memories Dance Music Trip.Piazza Papa Giovanni XXIIIOre 19 Apertura stand gastronomico.Ore 22 Sapiens Event - Aprite le menti, spremetevi le meningi.Piazza MarconiOre 10:30 Apertura chioschi "Cantine in Piazza", aperitivo con Dj Set.Ore 15 Musiche, interviste, gadgets con Gioia e Gianni Manuel di Radio Stella Fm.Ore 15:30 Sfilata con la Banda di Gambellara, seguita da carri allegorici e "I giullastri".Ore 15:30 Premiazione "Concorso Vini DOC Gambellara" con banco di assaggio.Piazza Papa Giovanni XXIIIOre 12 Prima apertura stand gastronomico.Ore 19 Seconda apertura stand gastronomico.Ore 19 Ballo liscio con Michele e Michele, "Musica a Colori" con Ale Dj.Piazza Papa Giovanni XXIIIOre 19 Apertura stand gastronomico.Ore 22 Concerto Banda Musicale di Gambellara.Festa dell’Uva e del ReciotoGambellara (Vicenza).dal 22 al 25 settembre 2023.ingresso gratuito.maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Comune e sulla pagina Facebook della Pro Loco.Gambellara dista circa 23 km da Vicenza, da dove si raggiunge percorrendo la A4 con uscita a Montebello, oppure percorrendo la SR11.