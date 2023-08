La Festa del Fico Bianco a Giungano

Programma

Torna per la VII edizione la, in provincia di Salerno , tra le colline del Cilento . La sagra, organizzata dalla Pro Loco, si svolgenel borgo diCome ogni anno il protagonista è il, attorno al quale ruotano tutti i piatti della festa. Il menù è infatti interamente a base di fichi: si parte dall'antipasto per arrivare al dolce, mescolando piatti tradizionali del territorio e perle gourmet, fino al gustoso liquore di fichi. In programma non c’è comunque solo la buona cucina: le cinque serate (apertura alle ore 19:30) sono accompagnate dalla. Di seguito riportiamo il programma dei concerti.Domenica 20 agosto: Vincenzo Romano e Unahema Orchestra.Lunedì 21 agosto: Tammorrasia.Martedì 22 agosto: I Musicastoria.Mercoledì 23 agosto: Le Cuntesse e Vincenzo Romano.Giovedì 24 agosto: Vienteterra.Festa del Fico BiancoContrada San Giuseppe, Giungano (Salerno).dal 20 al 24 agosto 2023.ingresso gratuito.dalle ore 19:30.maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook dedicata. Pro Loco tel. 338 4293549 - 348 5298043.Giungano si trova circa 50 km a sud di Salerno, da dove si raggiunge percorrendo la SS18 fino a Mattine e poi SP137.Altre città nei dintorni: Agropoli (16 km), Battipaglia (32 km), Capaccio Paestum (12 km).Scopri tutti gli eventi e le sagre in Campania