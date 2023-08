La Sagra del Fritto Misto alla Piemontese a Montaldo di Cerrina Monferrato

Programma

Ladi Cerrina Monferrato (provincia di Alessandria ) quest’anno è in programma per due fine settimana consecutivi, rispettivamente ilLo stand gastronomico apre ogni sera alle ore 18:30 e propone le migliori specialità della cucina locale preparata al momento, tra cui ovviamente il tradizionaleservito assieme al, ma anche antipasti tipici piemontesi come roast beef, vitello tonnato, carne cruda e antipasto della nonna, ma anche agnolotti, dolci e patatine fritte, il tutto accompagnato dagli immancabili vini monferrini. Si può mangiare seduti comodamente al coperto alla sagra ma, per chi lo prefersice, è attivo anche il(fino alle ore 20).Il cibo è protagonista dell’evento, ma non mancano gli appuntamenti con la(dalle ore 21:30), tutti a ingresso gratuito. Di seguito riportiamo il programma musicale della sagra.Venerdì 25 agosto: LISCIO 2000Sabato 26 agosto: Orchestra POLIDORO GROUPDomenica 27 agosto: Orchestra FREE MUSIC BANDLunedì 28 agosto: Orchestra ORNELLA’S GROUPVenerdì 1 settembre: NUNZIA TULIPANO E LA SUA ORCHESTRASabato 2 settembre: MIKE E I SIMPATICIDomenica 3 settembre: LISCIO 2000.Sagra del Fritto Misto alla PiemonteseMontaldo, fraz. di Cerrina Monferrato (Alessandria).25-26-27 agosto e 1-2-3 settembre 2023.ingresso gratuito.stand gastronomico aperto ogni sera dalle ore 18:30.Servizio d’asporto ore 18:30-20.Musica e ballo dalle ore 21:30.maggiori informazioni sono disponibili sul sito degli Amici di Montaldo ed evento Facebook Montaldo è una frazione di Cerrina Monferrato e dista circa 50 km da Alessandria, da dove si raggiunge percorrendo la A26 fino all’uscita di Casale M. Sud per poi proseguire sulla SP457var e SP590 e SP10.Torino dista circa 60 km.