La Sagra delle Polpette a Siapiccia

Nel paese di, minuscolo comune di campagna tra le colline del Grighine (provincia di), torna anche quest’anno l’ultimo sabato di luglio la. L’appuntamento è infatti per il, quando nella centralissima Piazza Garibaldi si svolge la 11° edizione di questa gustosa sagra organizzata dalla Pro Loco.Come sempre accade in Sardgena, ilè davvero sfizioso e propone dalle ore 20:30 una degustazione di Malloreddus con sugo alle polpette, e poi ancora polpette in umido, fritte e al sugo, formaggio, pane, vino e acqua. Si mangia e si beve, ma ci si diverte anche: la serata è infatti accompagnata dallacon il gruppo etnico Cantos & Sonos, con la partecipazione di Matteo Scanu e Francesco Fais.Ricordiamo che la preparazione delle polpette, come da tradizione, è completamente fatta a mano dalle massaie del paese. Il menù completo costa 15 €, mentre per i bambini (3-8 anni) il prezzo è di 8 €.Sagra delle PolpettePiazza Garibaldi, Siapiccia (Oristano).27 luglio 2024.menù 15 €, menù bambini (3-8 anni) 8 €.apertura sagra alle ore 20:30.Serata musicale con il gruppo Cantos & Sonos, con la partecipazione di Matteo Scanu e Francesco Fais.Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook della Pro Loco, tel. 392.7737560, prolocosiapiccia@libero.it.Siapiccia dista 18 km da Oristano.Dalla SS131 si esce per Oristano e si prosegue sulla SS388 in direzione di Simaxis e poi SP35 verso Siamanna, dove alla rotonda si svolta a sinistra per Siapiccia.