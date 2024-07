La Sagra degli Antichi Sapori a Pignataro Maggiore

Informazioni, date e programma della Sagra degli Antichi Sapori

Calendario delle aperture

Luglio 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

La(provincia di) giunge quest’anno alla 21° edizione. Sono cinque giorni,, dedicati alla gastronomia campana e alla solidarietà. Come sempre, anche quest’anno infatti la sagra propone i piatti tipici dell’Agro Caleno e sostiene economicamente i diversi progetti solidali seguiti dall’Associazione Unipopoli.L’appuntamento è ogni sera a cena in via Aldo Moro, in località Partignano, dove i volontari neglipreparano pettole e fagioli, il tradizionale soffritto, la Porchetta di Ariccia, “i guanti” (dolce tipico), l’immancabile mozzarella di bufala, i formaggi, gli arrosticini di pecora, mugnoli e salsiccia, le pizze fritte e al forno, lacon noci e miele secondo l’antica ricetta e tanti altri piatti della tradizione, accompagnati da vino locale e birra.A fare da contorno alla festa ci sono anche gli stand espositivi, giochi, balli di piazza,Sagra degli Antichi Saporivia Aldo Moro, Partignano di Pignataro Maggiore (Caserta).dal 4 all'8 luglio 2024.ingresso gratuito.Giovedì 4 luglio 2024: MALACAPEZZA E LA BARCA DI TESEOMusica popolare e folk in un coinvolgente percorso musicale tra i più bei brani della nostra Terra! Con stage gratuito di ballo per il pubblico presente.Venerdì 5 luglio 2024: DUE QUARTI BANDDuo pop/rock italiano ed internazionale con Antonio Marcello.Sabato 6 luglio 2024: SOULSHINE CHOIR GOSPEL&POPRepertorio gospel, pop, contemporaneo, italiano e internazionale.Domencia 7 luglio 2024: ALMANOVA BANDDal pop italiano e straniero fino alle sonorità latine e folkloristiche, accarezzando le calde note del Sud con le voci di Linda Coppola e Stany Caporaso ed il groove di Massimiliano Bove alla batteria e Antonio Fierro alle tastiere.Lunedì 8 luglio 2024: SONORITÀ NAPOLETANEMusicisti di formazione classica, che hanno pensato di allargare il proprio repertorio alla grande tradizione della canzone classica napoletana. Ascolteremo una rivisitazione, in chiave cameristica e salottiera, con una veste elegante e affascinante, delle più famose melodie napoletane.Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook della sagra.Pignataro Maggiore si raggiunge percorrendo l’autostrada A1 e uscendo a, da dove si prosegue sulla Via Casilina/SS6 e Via Vittime del 12 e del 14 ottobre 1943.Caserta dista 22 km.