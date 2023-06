La Sagra della Brioche con gelato artigianale a San Pancrazio Val di Pesa

Programma

Al campo sportivo di, frazione di(provincia di Firenze ), torna per la 36° edizione laLa manifestazione si svolge per due fine settimana consecutivi,, nell’ambito della kermesse “”, organizzata dall'ASD San Pancrazio - Lucignano.Ogni sera si(solo su prenotazione, tel. 334 222 0688) con le migliori specialità toscane, mentre al bar della festa è disponibile la mitica, una golosità irrinunciabile. A seguire, spazio al ballo e alla. Ecco il dettaglio degli appuntamenti in agenda.Andrea Raimo DJ – serata latina con la scuola MaDanceart.Con un deca – Tributo 883.Argentovivo – orchestra.Mario Bacchi DJ – serata disco.Midò – cover band ‘70/‘80/’90.Smile Band – orchestra.Sagra della Brioche con gelato artigianale – 2 Paesi in Festacampo sportivo di San Pancrazio Val di Pesa, fraz. di Montespertoli (Firenze).30 giugno-1-2 luglio e 7-8-9 luglio 2023.ingresso gratuito.cena su prenotazione dalle ore 19 (tel. 334 222 0688). A seguire, musica dal vivo.maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook della festa.San Pancrazio dista 8 km da Montespertoli percorrendo la SP80 del Virginio.Da Firenze (33 km) o da Siena (56 km) si percorre il raccordo autostradale Firenze-Siena fino all’uscita di Bargino e poi si continua sulla SP93.