La Sagra del Raviolino al Tartufo a Poggio San Lorenzo

Nel piccolo comune di, in provincia di Rieti , si svolge nel fine settimana dell’laÈ un nuovo appuntamento che anima il borgo celebrando un piatto gustoso, ilpreparato dallo staff della Trattoria Da Edoardo di Borgo San Pietro (conosciuta anche come "Il Pescatore"), ormai un’istituzione da queste parti.Il sabato a cena e la domenica a pranzo i commensali possono provare questa specialità in, ma il programma prevede anche altri appuntamenti legati al territorio e spettacoli. Vediamo nel dettaglio cosa c’è in agenda.Ore 18:30 Convegno “Dal Paleolitico alla romanizzazione della Sabina: evoluzioni ambientali e culturali nel territorio di Poggio San Lorenzo”.Ore 19:30 Apertura cucina.Ore 21 Simone Sartini in concerto.Ore 9:30 Trekking archeologico degli acquedotti.Ore 11 Spettacolo per bambini “Don Chisciotte”.Ore 12 Performance sui trampoli.Ore 12:30 Apertura cucina.Sagra del Raviolino al TartufoPoggio San Lorenzo (Rieti).1-2 luglio 2023.ingresso gratuito. Consumazione a pagamento.maggiori informazioni sono disponibili su questa pagina Facebook Poggio San Lorenzo dista 20 km da Rieti percorrendo la SS4 Via Salaria.Da Roma (61 km) si percorre l’A1 Diramazione Roma Nord fino a Fiano Romano e poi si prosegue sulla SS4 Via Salaria fino a destinazione.