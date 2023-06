La Sagra dell'Albicocca a Rotondella

Programma

La Rotondella , in provincia di Matera, si svolge nel fine settimanaper la XXVI edizione. Siamo in uno dei borghi più belli della Basilicata , dove come da tradizione torna questo appuntamento con tre giorni interamente dedicati al frutto tipico del territorio – l’– e un ricco programma fatto di cultura, arte, sport, musica e ovviamente prodotti gastronomici di qualità.Quest’anno le albicocche offerte dalle aziende locali contribuiranno allaper gli amici gemellati del Comune di Casalfiumanese (BO) colpiti dagli effetti del maltempo e dell’alluvione dello scorso maggio. Ma vediamo nel dettaglio il programma del weekend.Ore 18 Palazzo Ielpo: “Mostra di quadri dedicati all’albicocca” e “Mostra pomologica”.Ore 21 Piazza Risorgimento: Saggio di danza a cura dell’Associazione Rainbow Dance.Ore 17 impianto sportivo Rotondella Due: Torneo di calcetto della Sagra dell’Albicocca.Dalle ore 19 Palazzo Ielpo: Installazione in loop dei registi Alessandro Turco e Pietro Micucci.Ore 20 Corso Garibaldi: apertura street food.Ore 21:30 Piazza della Repubblica: concerto di Mimmo Cavallaro.Ore 9 Piazza del Rinascimento (Terminal Bus Rotondella Due): raduno per passeggiata “Tra le Albicocche di Trisaia e il fiume Sinni”.Ore 12 Piazza del Rinascimento (Terminal Bus Rotondella Due): degustazione di frutta fresca con intrattenimento musicale e artistico.Ore 18 Corso Garibaldi: show cooking, presentazione di piatti all’albicocca davanti alle telecamere di TRM.Ore 21 Piazza della Repubblica: premiazione Albicocca d’Oro.Ore 21:30 Piazza della Repubblica: concerto di Alberto Bertoli.Sagra dell’AlbicoccaRotondella (Matera).dal 30 giugno al 2 luglio 2023.ingresso gratuito.maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook del Comune di Rotondella e sul sito di Basilicata Turistica Rotondella si trova nell’entroterra della Basilicata in prossimità del confine con la Calabria.Principali località nei dintorni: Nova Siri (6 km), Valsinni (30 km), Senise (38 km), Matera (90 km).