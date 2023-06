La Sagra Trofie con Radicchio e Porcini a Sant'Eustachio di Montoro

Informazioni, date e orari della sagra

Per due fine settimana consecutivi, rispettivamente il, torna per la XXIII edizione laal Parco del Sole di(provincia di Avellino ).Siamo nell’entroterra campano, dove per l’occasione si mangia e ci si diverte con un programma che oltre alla cucina propone anchee ballo, senza dimenticare un’apposita. Lo stand è aperto a cena, mentre la domenica fa il doppio turno ed è possibile anche pranzare qui.Ilpropone alcune specialità del patrimonio enogastronomico del territorio montorese, dove ovviamente il piatto forte sono le, ma per chi vuole provare anche altri piatti ci sono gli gnocchi alla Borgense, il risotto con porcini, la scaloppina con porcini, la salsiccia alla brace con porcini, il panino con salsiccia e contorni, le patatine, le schiacciate di patate e porcini, e poi ancora dolce e vino DOC irpino.Sagra Trofie con Radicchio e PorciniParco del Sole, Sant’Eustachio fraz. di Montoro (Avellino).17-18 e 23-24-25 giugno 2023.ingresso gratuito.venerdì e sabato ore 19:30-24;domenica ore 12:30-14:30 e 19-23:30.maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook del Parco del Sole.Tel. 331 2564618 – 348 6025612, email: dbrservicesrl@gmail.com.dal raccordo autostradale SA –AV, uscita consigliata a Montoro Sud (da Salerno ) oppure Montoro Nord (da Avellino).Sul posto è disponibile un ampio parcheggio.