La Sagra della Fragola a Lagosanto

Menù

Informazioni utili, date e orari della sagra

Calendario delle aperture

Maggio 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

La, in provincia di Ferrara , giunge quest’anno alla 28° edizione. L’appuntamento è in programma ilcon tanti eventi dedicati al cibo e all’intrattenimento tra giochi, sport e laboratori.La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco di Lagosanto con il patrocinio del Comune assieme alla collaborazione di tante realtà e associazioni locali. Protagonista assoluto è lo stand gastronomico allestito presso i locali del(via Donatori di Sangue n°4), con un menù curato da, già concorrente di Masterchef, la quale nella serata di martedì 16 maggio presenta un’esperienza gastronomica a tema.Per tutta la durata della sagra sarà presente ilin Piazza Vittorio Veneto e in Piazza delle Poste, mentre ogni sabato e domenica pomeriggio da via C. Colombo al Circolo Auser c’è ilLoapre a cena alle ore 19:30, ma il sabato e la domenica è aperto anche a pranzo dalle ore 12. È gradita la prenotazione al 346 9552453. La manifestazione si svolgeSeppie al vapore su crema di piselli con crema di seppia.Catalana di polipo con verdurine.Tagliere di salumi e formaggi.Tortino di verdura di stagione.Lasagne di branzino al forno.Gnocchi di patate al sugo di mare.Gnocchi di ricotta, zafferano, polvere di speck e verdure.Lasagne al forno con asparagi.Fritto misto di mare.Grigliata mista di pesce.Somarino con polenta.Torta della nonna con fragole.Panna cotta con fragole.Cheesecake alla fragola.Sorbetto di fragola.Macedonia di fragole (con o senza panna montata).Sedanini al ragù di carne o pomodoro.Cotoletta e patatine fritte.Sagra della FragolaLagosanto (Ferrara).12-13-14-16-18-19-20-21 maggio 2023.ingresso gratuito. Consumazioni a pagamento secondo menù.tel. 346 9552453.Venerdì 12 maggio cena dalle ore 19:30.Sabato 13 maggio pranzo dalle ore 12, cena dalle ore 19:30.Domenica 14 maggio pranzo dalle ore 12, cena dalle ore 19:30.Martedì 16 maggio cena dalle ore 19:30.Giovedì 18 maggio cena dalle ore 19:30.Venerdì 19 maggio cena dalle ore 19:30.Sabato 20 maggio pranzo dalle ore 12, cena dalle ore 19:30.Domenica 21 maggio pranzo dalle ore 12, cena dalle ore 19:30.maggiori informazioni e il programma completo degli appuntamenti sono disponibili sulla pagina Facebook della sagra.Lagosanto si trova a 47 km da Ferrara, da dove si raggiunge percorrendo la RA8 e la SP32.Principali località nei dintorni: Codigoro (8 km), Ostellato (19 km), Comacchio (10 km).