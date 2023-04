La Settimana Federiciana a Enna

Programma

Torna anche quest’anno a maggio la Enna . Giunta alla XVII edizione, la festa riporta la cittadina siciliana direttamente nel, per la precisione al XIII secolo, nel periodo del governo dell’imperatore, che proprio qui aveva la sua residenza estiva.L’appuntamento è, quando per una settimana si celebra proprio la figura di Federico II con una lunga serie di cerimonie, giochi, mercatini, spettacoli, degustazioni e rievocazioni storiche nell'ambito del Palio dei Quartieri.Di seguito riportiamo il programma deiche si svolgono durante laMartedì 9 maggioOre 9:30 Festa dell’Europa – Teatro Garibaldi. Cerimonia di premiazione delle scuole partecipanti al Premio Europa.Giovedì 11 maggioOre 18 Teatro Garibaldi – Premio internazionale per l’Europa “Federico II”.Sabato 13 maggioChiesa di San Cataldo - Apertura del Palio "Federico II". Benedizione delle squadre partecipanti.Ore 19 centro storico: finale di giochi con il “Cavallo Baiardo”.Notte Federiciana. Mercatini e street food.Domenica 14 maggioOre 10 Torre di Federico: torneo con l’arco a cura degli Arcieri "Federico II".Ore 17:30 Avvio del Gran Corteo Storico della Corte di Federico II e dei Gruppi Storici siciliani.Ore 10-13 e 16-24 Centro storico: “Arte, mestieri, sapori” mercatini artigianali ed enogastronomici.Il Mercato dei Crociati, mercato storico dell’artigianato creativo.Se ti interessa l’argomento, leggi anche il nostro articolo dedicato alle principali rievocazioni storiche in Italia Settimana Federicianacentro storico di Enna.dall’8 al 14 maggio 2023.ingresso gratuito.vedi sopra, nel testo. Maggiori in formazioni sulla pagina Facebook ufficiale.Enna si trova nel centro della Sicilia e si può raggiungere con l’autostrada A19 Palermo-Catania uscendo a Ponte Vallo del Salso o a Enna (a seconda della provenienza) e seguendo poi le indicazioni fino al paese.