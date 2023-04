Passizende in Bessude

Informazioni, data e programma della manifestazione

è una manifestazione organizzata dalla Pro Loco di, un piccolo comune di quasi 400 abitanti nel Meilogu, nell’entroterra della provincia di Sassari L’evento è ormai giunto allae si svolgecon un ricco programma dedicato alla natura, al gusto e alle tradizioni di questa zona della Sardegna. Tra escursioni,, dimostrazioni di prodotti gastronomici,e antichi giochi in legno, la giornata è ideale per conoscere il territorio e i costumi locali.Si comincia già al mattino con un’escursione guidata (difficoltà media) e si prosegue a pranzo con l’apertura dei punti ristoro che propongono le migliori specialità del, mentre nel pomeriggio c’è spazio per le maschere sarde e il folklore.Passizende in BessudeBessude (Sassari).30 aprile 2023.ingresso gratuito.Ore 9:15 Escursione sul territorio (punto d’incontro: Sa Domo de Sas Damas).Ore 12:30 Apertura dei punti ristoro con degustazione di piatti tipici.Durante la giornata:Mostra Giogos, giochi e giocattoli di una volta;GLE - I Grandi Giochi in Legno (Ass. Culturale Lughené);esibizione del gruppo minifolk “San Pietro” di Ittiri;esibizione delle maschere tradizionali “Is Arestes e s’Urtzu Pretistu“.di Sorgono (NU).Maggiori informazioni sulla pagina Facebook della Pro Loco.Bessude si raggiunge da Sassari (34 km) percorrendo la SS131 Carlo Felice, proseguendo poi sulla SP41 in direzione di Siligo e successivamente sulla SP23 fino a destinazione.Bessude si trova nel Logudoro, tra Siligo e Thiesi , entrambe distanti 4 km.