La Sagra delle Frittelle Dolci a Marliana

torna per la 57° edizione la Marliana , in provincia di Pistoia. Nella piazza centrale del paese dal primo pomeriggio aprono gliche propongono i tradizionali necci dolci e salati, oltre al mercatino artigianale e alla musica, mentre il miticoche sforna le squisiteMarliana è un paese medievale sulle colline sopra Montecatini Terme, circondato da panorami mozzafiato e cibo squisito. Tutta la zona si anima con l’arrivo della primavera; in località(frazione di Marliana), infatti, il giorno di Pasquetta si svolge la tradizionale Sagra dell’Uovo Sodo La Sagra delle Frittelle Dolci è organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune. In caso dila festa sarà rimandata alla domenica successiva (23 aprile).Sagra delle Frittelle DolciMarliana (Pistoia).16 aprile 2023.ingresso gratuito.dalle ore 15. Maggiori informazioni sulla pagina Facebook della Pro Loco.Marliana dista 10 km da Montecatini Terme , da dove si raggiunge percorrendo la SP633.Da Pistoia (17 km) si percorre la SR435 e poi si prosegue sulla SP40 e SP32.