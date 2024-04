La Giostra del Pitu a Tonco

Informazioni, date e programma della Giostra del Pitu

Calendario delle aperture

Aprile 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

torna a(provincia di) la, evento clou dell’agenda locale, nonché una delle più significative manifestazioni legate alIl borgo, adagiato sulle colline del, richiama tanti visitatori in occasione dell’Antica Giostra del Pitu, il cui programma prevede dalle ore 12 la, panini e vino a cura della Pro Loco, mentre nel pomeriggio alle ore 14:45 parte ladalle Officine Casorzo, dove i carri rappresentano momenti di vita contadina.In Piazza Vittorio Emanuele II alle 16 è il momento del(ovvero il tacchino, in dialetto piemontese). Niente paura: si tratta di un antico rito propiziatorio contadino per scacciare le potenze del male e scaricare addosso al capro espiatorio tutti i mali che hanno afflitto il popolo durante l'ultimo anno, per permettere alla comunità di iniziare il nuovo ciclo sotto i migliori auspici.Per l’occasione il povero Pitu imprigionato viene condotto davanti a un tribunale dove i giudici lo processano tra le schermaglie verbali che intercorrono tra la pubblica accusa e lo stesso Pitu, il quale tenta inutilmente di difendersi. L’esito del processo è inevitabilmente sempre lo stesso: il Pitu vienee, come ultimo desiderio, chiede di fare pubblicamente testamento. Per chi viene da fuori, è bene sapere che questa parte viene recitata inIl momento più atteso della giornata è la, ovvero l’antica giostra, prevista alle 16:30., rappresentanti di altrettanti rioni (Annunziata, Portone, Piazza, S.Maria, Stazione, S.Antonio, Casa Paletti) si sfidano peral Pitu appeso a una corda in mezzo alla piazza. Fortunatamente, come già nelle ultime edizioni,, ma un pupazzo di stoffa realizzato da una sarta del paese.Al termine della giornata sono previste le premiazioni e i festeggiamenti con la musica della Banda La Bersagliera.Antica Giostra del PituPiazza Vittorio Emanuele II, Tonco (Asti).21 aprile 2024.ingresso gratuito.Dalle ore 12 distribuzione di panini e fagiolata.Ore 14:45 sfilata dei carri.Ore 16 processo e condanna a morte del Pitu.Ore 16:30 gara equestre.A seguire premiazioni e festa.Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Comune da Asti (17 km) si percorre la SR10 – SP457 var fino a Stazione, poi si continua sulla SP22 fino a Molinasso, dove si svolta a destra seguendo l’indicazione per Tonco.