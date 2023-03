Georgica, la festa della terra, delle acque e del lavoro nei campi a Guastalla

Informazioni, date, orari e prezzi di Georgica

La IX edizione diche si svolge a(provincia di Reggio Emilia ) è come sempre dedicata a chi ama il verde, i fiori e le piante, e più in generale a chi ama stare all’aria aperta, godersi il suggestivo paesaggio fluviale dele praticare un turismo di qualità e sostenibile. L’appuntamento è nel fine settimanain questo lembo di Emilia proprio al confine con la Lombardia.Nello scenario naturale delle sponde del, la manifestazione propone un’immersione nel mondo rurale e nella biodiversità grazie alla mostra-mercato alla quale partecipano oltre(esperti florovivaisti, piccoli produttori alimentari e aziende agricole, artigianato artistico, arredo da giardino), ma anche da un ricco calendario di incontri, laboratori e attività per adulti e bambini.La primavera, del resto, si presta bene a questo genere di iniziativa: per l’occasione troviamo(rose, iris, begonie, viole, gerani, margherite, fresie, tulipani e narcisi),da frutto, acquatiche, fitodepuratrici, cactacee, erbacee e aromatiche officinali.Non mancano lelocali come il lambrusco, il nocino, l’aceto balsamico di Reggio Emilia, il Parmigiano-Reggiano o quelle di altre regioni, assieme ai punti ristoro e agli stand diTra le moltedi Georgica ci sono quelleper conoscere e rispettare la natura, il fiume, gli animali e le antiche tradizioni. Ai più piccoli, in particolare, sono dedicati momenti ludici e didattici per la realizzazione di un piccolo orto, svolgere attività con gli asinelli, conoscere gli animali e divertirsi con iDiversi esperti propongonosulle tematiche legate a uno sviluppo sostenibile del pianeta, alla biodiversità, alla cura degli animali domestici e d’allevamento, ai frutti della terra dall’orto alla cucina, alla realizzazione di case ecologiche e naturali.Visto che, il fiume è come di consueto il filo rosso che accompagna l’evento. Tanti grandi narratori ne hanno raccontato la vita e le storie (pensiamo ad esempio a Pavese, Soldati, Calvino, Guareschi, Arpino e Levi), e per questo a Georgicahanno uno spazio speciale condedicati a Salgari, Zavattini e Bacchelli.Georgica, Festa della terra, delle acque e del lavoro nei campiLido Po di Guastalla (Reggio Emilia).15-16 aprile 2023.ingresso 5 euro.Gratis per bambini fino ai 14 anni, persone con disabilità e accompagnatori.dalle ore 8 alle 19.Maggiori informazioni sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.siamo a Guastalla, nella Bassa Reggiana, in riva al fiume Po.Il Lido Po di Guastalla si trova fuori dal centro storico e ci si arriva in auto da Viale Po, servito anche da una ciclopedonale paesaggistica.È circa equidistante (poco più di 30 km) da Reggio Emilia, Mantova Parma , da dove è facilmente raggiungibile attraverso le statali.Per chi arriva dall’autostrada:- da Milano o dalla Toscana (via Cisa): uscita a Terre di Canossa/Campegine sulla A1;- da sud/Bologna: uscita a Carpi o Reggiolo Rolo (A22 Brennero), oppure Reggio Emilia (A1);- da nord/Brescia e Verona: uscita a Pegognaga (A22).sosta 44°55'27.65"N 10°39'10.95"E(4) AA Via U.Foscolo. Camper service, WC Wash, elettricità, pista ciclabile, illuminazione, parzialmente ombreggiata con distributore acqua refrigerata gratuita.