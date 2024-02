Il Carnevale di Baselice

Informazioni, data e programma del Carnevale di Baselice

Calendario delle aperture

Febbraio 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

(provincia di) torna l’appuntamento con il, in programma con una giornata di festaIl Carnevale qui ha una lunga storia: un tempo si iniziava in occasione della festa di Sant’Antonio 17 gennaio e si proseguiva per settimane con gli scherzi, ma soprattutto con una ricca gastronomia dove non mancavano i dolci tipici del periodo come le, la, glie laTra ledel Carnevale baselicese c’è quella dei “”, dove dodici personaggi con versi ironici descrivono il loro mese, e soprattutto dalla rappresentazione de “”, una complessa allegoria nella quale diverse figure in costume si “scontrano” affinché il bene possa vincere sul male. In passato si rappresentava solitamente l’ultima domenica del Carnevale in paese tra le risate della gente, che ringraziava gli attori dando un piccolo contributo di cibo o vino da portare a casa e mettere in tavola.A chi fosse interessato, segnaliamo inoltre che nelle vicinanze si svolge ill'11 e 13 febbraio.Carnevale BaseliceseBaselice (Benevento).11 febbraio 2024.ingresso gratuito.Ore 15 partenza della sfilata da Piazza Convento.Ore 16:30 Arrivo della sfilata alla Palestra Comunale dove si prosegue la festa con animazione, intrattenimento musicale e gastronomico.Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook della Pro Loco.da Benevento (45 km) si raggiunge Baselice percorrendo la Fortorina/Strada Statale Fortorina/SS212var, poi SS369 e SP30.