Il Carnevale di Colle Sannita

Dopo due anni di sosta a causa della pandemia, torna l’attesissimo Carnevale a, in provincia di Benevento. L’appuntamento con la 13° edizione delè ufficialmente per l'(domenica e martedì grasso), quando ritroviamo lae dei gruppi mascherati per le vie del paese.Per l’occasione Colle Sannita si anima tra stelle filanti e coriandoli, ma soprattutto con l’allegria dei carri che in entrambe le giornate percorrono le strade del borgo campano. Il ritrovo è alle ore 14:30 in via delle Lame, partenza alle ore 15. L'arrivo è previsto in Piazza Flora.La manifestazione è aed è organizzata dall’Associazione Colli in Festa con il Patrocinio del Comune di Colle Sannita.Carnevale ColleseColle Sannita (Benevento).11 e 13 febbraio 2024.ingresso gratuito.Domenica 11 febbraioPartenza alle ore 15 da via delle Lame.Dalle ore 17:30 serata in compagnia di Andrea Desiato.Martedì 13 febbraioPartenza alle ore 15 da via delle Lame.Dalle ore 17:30 musica e divertimento con Massimo Style.Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook dedicata.da(32 km) si percorre la SS212.