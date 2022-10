La Fiera del Rapulé a Calosso

Informazioni, date, orari e prezzi della fiera

La, in provincia di Asti , è un appuntamento irrinunciabile quando arriva l’autunno. L’evento si ispira all’antica e tradizionale pratica della vendemmia dei grappoli tardivi, chiamati nel dialetto localeCosì puntualmente il terzo weekend di ottobre – quest'anno– appena finita la vendemmia, con il clima più fresco e la campagna che ha ormai assunto i classici colori autunnali, il borgo di Calosso propone uncon i migliori piatti tipici della cucina locale, da affiancare ovviamente agli ottimi vini DOC e DOCG dei 25 produttori che fanno parte dell’Associazione Crota ‘d Calos.Non solo il centro storico, ma anche i, le antiche cantine scavate nel tufo che giacciono sotto la maggior parte delle abitazioni del centro, sono protagoniste della festa, guidando i visitatori lungo un suggestivo itinerario nel sottosuolo del borgo. In superficie, invece, le vie e le piazze si animano con artisti di strada e cantastorie, e la domenica si aggiunge anche un mercatino a Km0.Ricordiamo che l’ingresso alla fiera è, mentre la serata del. Inoltre,durante la manifestazione (1 Crotin = 1 €) ed è utilizzabile per l'acquisto dei piatti, l'acquisto delle degustazioni vino e delle bottiglie all'uscita del percorso.Fiera del RapuléCalosso, Asti.dal 14 al 16 ottobre 2022.venerdì ingresso libero;sabato e domenica accesso consentito solo ai possessori del ticket fiera (25 € comprensivo di tasca, calice degustazione e 20 Crotin).I biglietti si possono acquistare in prevendita sul sito ufficiale.venerdì 14 ottobre dalle 19:30 alle 24;sabato 15 ottobre dalle 17:30 alle 24;domenica 16 ottobre dalle 11 alle 16.Maggiori informazioni sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook della fiera.da Asti (22 km) si raggiunge Calosso percorrendo la SP59.Da Alba (25 km) si raggiunge Calosso percorrendo la SP3.