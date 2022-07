Il Festival Internazionale di Musica di Portogruaro

Informazioni utili per partecipare al festival

Calendario delle aperture

Agosto 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Settembre 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Iltornaad animare la cittadina die altre località del Veneto Orientale, coinvolte per l’occasione con appuntamenti musicali di livello.La Fondazione Musicale Santa Cecilia gestisce questo evento, ormai giunto alla, che vede un palinsesto ricco di artisti dal panorama italiano e internazionale.Sotto la direzione artistica di Alessandro Taverna, il festival propone come tema portante per il 2022 “”, con lo scopo di “sviluppare una riflessione sulla musica come rivelatrice di ciò che non si conosce, come luogo che riflette i segni del passato e del presente e prefigura l’avvenire”.Il programma prevedetenute da docenti provenienti dalle più importanti istituzioni musicali del mondo e un cartellone conTra i tanti ospiti segnaliamo in particolare ladiretta da Robert Trevino con Julian Rachlin al violino,, il pianista Boris Petrushansky, l’oboista Fabien Thouand, la violinista Francesca Dego, il clarinettista Anton Dressler, Michele Gamba alla guida dell’Orchestra Filarmonica Slovena con Alessandro Taverna al pianoforte, Enrico Bronzi con il Trio di Parma e l’Orchestra da Camera di Perugia, il Quintetto di Fiati dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e la pianista Leonora Armellini.Saranno presenti anche importanti nomi dellacome Quirino Principe, Michele dall’Ongaro, Oreste Bossini e Paolo Bolpagni.Il Festival Internazionale di Musica è realizzato con la collaborazione della Città di Portogruaro, Città Metropolitana di Venezia, Regione del Veneto, Teatro Comunale “Luigi Russolo” di Portogruaro, con il contributo de gli sponsor Santa Margherita – Gruppo Vinicolo, Centro Commerciale Adriatico 2, Banca Generali Private, Genagricola e altri partner.Festival Internazionale di Musica di Portogruarodiverse location a Portogruaro (Venezia).dal 26 agosto al 9 settembre 2022.alcuni eventi sono a ingresso libero, altri a pagamento.Biglietti per i concerti del 26 agosto e 2 settembre: intero 35 €, ridotto 30 €, under30 20 €, allievi 10 €.Biglietti per i concerti del 29, 31 agosto e 4-7-9 settembre: intero 25 €, ridotto 20 €, under30 15 €, allievi 5 €.Abbonamenti concerti 29, 31 agosto e 4-7-9 settembre: Intero 25 €, ridotto 20 €, under30 15 €, allievi 5 €.maggiori informazioni e programma completo sul sito ufficiale Portogruaro si trova all’estremità orientale della provincia di, quasi al confine con il Friuli-Venezia Giulia.Percorrendo l’autostrada A4, si esce al casello di Portogruaro.In treno, la stazione di Portogruaro si torva sulla linea Venezia-Trieste.