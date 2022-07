La Sagra del Cecatiello a Paupisi

Programma

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

La 49° edizione dellaè in programma a(provincia di Benevento e propone quest’anno un ricchissimo programma di appuntamenti, che puntualmente richiama visitatori anche dalle province vicine.Innanzituitto è bene precisare di cosa si tratta, perché chi viene da fuori forse si chiederà: "". I cecatielli sono una pasta tipica del Sannio, preparata con farina di grano duro, acqua e sale, condita con ragù di carne e una spolverata di formaggio.La sagra, organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune di Paupisi e altre realtà locali, prevede un percorso enogastronomico conche si sviluppa con i tradizionali tre stand dislocati nel paese. Nel centro storico decori originali e illuminazioni particolari fanno da sfondo alle degustazioni di vini, alle mostre e alla vendita di prodotti tipici.Tra le novità del 2022,(ore 19:30) si comincia con l’inaugurazione del festival con il taglio del nastro, fuochi d’artificio e banda musicale, olte all’annullo filatelico temporaneo con cartolina celebrativa.Nel cartellone dell’evento c’è spazio anche per la quarta edizione delprovenienti da tutta Italia, con circa 15 spettacoli a sera e musica itinerante. Non solo: c’è anche primo, con una galleria a cielo aperto di opere realizzate da artisti di fama internazionale, e poi ancora un laboratorio per bambini (sabato 27 agosto).Laè protagonista venerdì 26 agosto (ore 23:30) con Radio Company, mentre le altre sere si balla con il dj set allo stand giovani.giro in mongolfiera (in collaborazione con il Comune di Fragneto Monforte e l’associazione Wind & Fire Ballons) e presentazione del libro ‘Lo Scialle e il Velo’ di Mario Colangelo;escursione di trekking urbano (in collaborazione con l’associazione Trekking Camposauro) e raduno di auto d’epoca e l’apertura degli stand a pranzo.Domenica 28 agosto tocca alcon sbandieratori e figuranti dell’associazione ‘Città Regia’ e Archibugieri ‘Bolla Pontificia’ di Cava De' Tirreni, e la terza edizione delcon gare sperimentali di tiro con l’arco (in collaborazione con l’associazione Arcieri del Sannio).Per finire il(ore 23:45) si chiude con loe con la partecipazione degli artisti di strada.Sagra del Cecatiello - Festival dei Sapori e degli Artisti di StradaPaupisi (Benevento).dal 26 al 29 agosto 2022.maggiori informazuioni sulla pagina Facebook della Pro Loco.Paupisi si trova a 20 km da Benevento, da dove è raggiungibile percorrendo la SS372 e svoltando successivamente sulla SP108.Da Caserta (40 km) si percorre la Strada Provinciale Fondo Valle Isclero e poi SP108.