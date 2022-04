Sardegna: come raggiungerla e cosa vedere

Come raggiungere la Sardegna

Cosa vedere in Sardegna

La, la isola seconda più grande del Mediterraneo, offre ai turisti tantissime possibilità per rilassarsi e svagarsi, ma anche per ammirare opere artistiche e architettoniche di grande valore.Chi decidesse di organizzare un viaggio in questa regione pernon avrebbe che l'imbarazzo della scelta, tra spiagge dal mare cristallino, città d'arte e ambienti naturali ancora incontaminati. Certo: per visitare tutta l'isola bisognerebbe avere a disposizione mesi e mesi di vacanza; per questo è necessario fare una scelta ed eventualmente mettere in conto di visitarla a più riprese. Di volta in volta ci si potrà concentrare su singole aree geografiche, come quella nord-est, dove si trovano, o quella nord-ovest, conIn alternativa si potrebbero visitare unicamente le città e le spiagge più famose, magari organizzando il viaggio nel periodo in cui si svolge qualche interessante evento, comea Cagliari o laLa Sardegna può essere raggiunta con. Benché il secondo metodo sia indubbiamente più rapido, il primo risulta molto più elastico, in quanto permette di portare con sé anche l'automobile o il camper, molto utili per muoversi con maggiore libertà. Il viaggio in traghetto è inoltre molto affascinante in quanto permette di ammirare la rilassante distesa d'acqua del mare.Ilha una durata variabile, compresaa seconda del luogo di partenza e di quello di destinazione. I porti di approdo sono, mentre quelli di partenza sono Piombino, Civitavecchia, Napoli, Genova e tanti altri.Per organizzare il tuo viaggio, confronta i prezzi dei traghetti Sardegna per individuare le offerte più convenienti e valutare la durata del viaggio. Nel caso in cui ne avessi bisogno, verifica anche se il traghetto scelto permette il trasporto di veicoli.Come abbiamo detto, sono davvero tantissimi i posti della Sardegna degni di essere visitati. Al primissimo posto non si può non mettere, il meraviglioso capoluogo della regione, dominato dal famosocon le sue due torri, in origine destinate alla difesa della città: la. Da vedere assolutamente laChi ama l'archeologia potrà inoltre visitare due interessanti aree situate nei dintorni di Cagliari: le, sito Patrimonio dell'Umanità UNESCO e Nora, città punica che fu, in epoca romana, capitale dell'isola.Tra le città più belle della Sardegna troviamo, dove si potranno ammirare ladedicata a Santa Maria Assunta e la. Nelle vicinanze della città si trovano, anche in questo caso, meravigliosi reperti archeologici come le nuraghe Losa e le rovine dellaChi ama il mare potrà recarsi sulla, una delle mete più amate dai personaggi famosi.