La Sagra del Cinghiale e del Tortello a Vicchio, Lago Viola

Ritorna lain Toscana! Dal, iltorna protagonista assoluto al, questa volta accompagnanto dai sapori accesi dellaSi potrà partecipare allaogni, lanei giornimentre illa sagra sarà aperta anche adSi tratta di una f, che coinvolge: iled il. Li potrete gustare grazie ad un menu ricco e variegato che oltre ai vari antipasti e ai primi piatti di cinghiale, vanta tra le seconde portate il classico peposo, le bistecche ed il carrè, il tutto di ottimo cinghiale.Infine, da non perdere i dolci tipici, tutti di produzione locale.Vi ricordiamo che l'appuntamento sarà al, situato in Località Boccagnello a Vicchio dove, essendo immerso nella natura, si possono abbinare delle bellissime passeggiate, di può stare in relax, da soli o in compagnia, e magari trascorrere una serata al fresco, che ilverrà allietata dalle note musicali delFesta del Cinghiale e Del TortelloLago Viola, Località Boccagnello, Vicchio, Toscana , IT: dal 29 luglio al 22 agosto 2021, dal fiovedì alla domenicala cena. sabato e domenica anche a pranzoPer informazioni e prenotazioni lo 055.0741103 o il 350.1933619.Guarda tutte le altre Sagre in Toscana