La Festa della Comunità a Villa d'Almè

Informazioni, date e orari della Festa della Comunità

Calendario delle aperture

Agosto 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

La Villa d’Almè , in provincia di, aspetta tutti con le migliori specialità regionali.si svolge la 43° edizione di questa manifestazione che richiama persone provenienti da tutta la provincia, le quali si ritrovano per mangiare e trascorrere momenti di convivialità nella tensostruttura dove il ristorante-pizzeria offre numerose specialità locali: si va daial risotto, dalla carne alla griglia e polenta taragna al fritto misto di pesce. Per un caffè o un gelato da degustare all’aperto è attivo il bar.Per il divertimento di tutti c'è la musica, laper tentare la fortuna con ricchi premi e l’immancabile pesca di beneficenza. I bambini, come sempre, possono divertirsi con la baby dance. Ildi tutti gli appuntamenti si può consultare qui Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 339 6053772 (no sms, email o segreteria telefonica). Ampio parcheggio a disposizione del pubblico.Festa della Comunitàvia Polveriera, Villa d’Almè (Bergamo).dall'1 al 18 agosto 2024.- Tutte le sere dalle ore 19 ristorante, pizzeria e bar.- Dalle ore 20 pesca di beneficenza, ruota della fortuna, tombola, gonfiabili, elastico, musica dal vivo con ballo. Chiusura cucina ore 22:15. Chiusura cancelli ore 23:45.- Domenica 4 agosto aperto anche a pranzo ore 12:15-13:45 con menù fisso solo su prenotazione.tel. 339 6053772 (ore 10-12 e 14:30-16:30) oppure ogni sera presso l’infopoint all’ingresso della festa.maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.Villa d’Almè si trova all’imbocco della Val Brembana, a 8 km da Bergamo sulla SS470.