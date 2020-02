Il Carnevale di San Cono

Dialetto, cavalli e maschere: tre ingredienti per la tradizionale “Carrivalata”, il carnevale itinerante a cavallo ancorato alla cultura contadina che distingue la località di San Cono.



Tutto è pronto per mettere in scena, domenica 23 febbraio, a partire dalla Piazzetta di Padre Pio, quello che in realtà mostra tutte le caratteristiche di una rappresentazione teatrale. A dare tali connotati all’evento sono le “legorie”, poesie popolari recitate in dialetto, dedicate ai mestieri, ai costumi, alle abitudine e alle usanze della vita contadina che caratterizzata San Cono e tutta l’area catanese nel quale il paese si trova. Gruppi di uomini in maschera si muovono sui cavalli per le vie del centro intonando in rima baciata i versi scritti da poeti locali.



E’ questo il fascino vero ed il tratto distintivo del Carnevale di San Cono. Le origini sembrano derivare dai riti propiziatori che in passato, in tutta la penisola, venivano compiuti per garantire un buon raccolto. L'economia di San Cono è legata in particolare alla produzione del Fico d'India di San Cono Dop, disponibile nelle varietà sulfarina o gialla saguigna o rossa muscaredda o bianca.



Dal paese, il più a Ovest della provincia di Catania, viene esportata una elevata quantità di Fico d'India, caratteristica che ha permesso l'inserimento della città fra i migliori esportatori del frutto. La tradizione delle "legorie" si allaccia quindi alla vocazione contadina del territorio che, attraverso il Carnevale, offre al pubblico uno degli aspetti più veri e sinceri.

Informazioni utili, date e orari per visitare la "Carrivalata"

Nome: “Carrivalata"

Dove: San Cono (Ct)

Quando: 23 febbraio

Orari: a partire dalle 15

Biglietto: evento gratuito

Tipologia: sfilata di carnevale

Programma: sul sito ufficiale:

Come arrivare: dall'aeroporto di Catania-Fontanarossa è possibile raggiungere San Cono in autobus, in taxi o in traghetto fino a Caltagirone località dalla quale si continua il viaggio in taxi. In auto è possibile raggiungerlo attraverso la strada statale 117 bis Centrale Sicula (SS 117 bis) oppure la strada statale 124 Siracusana (SS 124)

Calendario delle aperture

Febbraio 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Scopri tutti i Carnevali della Sicilia