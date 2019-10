La Sagra del Ficodindia a San Cono

Informazioni utili, date e orari per visitare la sagra

Qui anel Catanese il ficodindia si è sempre coltivato nella sua variante locale chiamatae a celebrarne la bontà ogni anno ci pensa la, in programmae ormai giunta quest’anno alla sua trentacinquesima edizione.Definita la, San Cono appare immersa tra colture di ortaggi e frutteti ma soprattutto di, vanto e orgoglio della popolazione locale.Questa tipologia di ficodindia nasce dale permette di ottenere una seconda fioritura e una maturazione ritardata in autunno che produce frutti più grossi e più dolci rispetto a quelli estivi.Durante i giorni della sagra vengono allestitidove acquistare e degustare il frutto in tante ricette particolari, dalaglidell'Etna; in programma anche tanteLa Sagra del Ficodindia di San Cono è una vetrina molto importante per i produttori locali che anticipa i successivi appuntamenti internazionali di promozione del frutto, dal Salone del gusto di Torino al Frutty logistic di Berlino : Sagra del Ficodindia: San Cono ( Catania : dall’11 al 13 ottobre 2019: non disponibili: ingresso libero: sagra gastronomicaProgramma: suldel comune: San Cono dista circa una novantina di chilometri da Catania ed è raggiungibile seguendo la statale 417Scopri tutti gli