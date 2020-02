Il Carnevale di Piana degli Albanesi

Informazioni utili, date e orari per visitare il "Kalivarijumjuath"

Calendario delle aperture

Gennaio 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Febbraio 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Mentre gli eventi legati al Carnevale entrano nella fase più intensa,celebra le ultime fasi del suo "", che dall’11 gennaio anima l’intero paese.Le origini della manifestazione sono strettamenteche dalla seconda metà delabita il territorio. A quell’epoca, i profughi chiamatitrovarono rifugio lungo le coste italiane per sottrarsi aglidecisi a conquistare il territorio albanese. Le tradizioni e gli usi, unitamente alla lingua del paese d’origine sono stati conservati intatti fino ad ora dalla comunità che oltre a fondare la città di Piana degli Albanesi, è divenuta nel tempo ladella Sicilia . A far parte del patrimonio di usi e costumi è anche il "Kalivarijumjuath", il carnevale che, nei due mesi di festeggiamenti e feste da ballo, attribuisce alleil potere diche le farà da cavaliere durante le danze.L’obbligo di indossare la maschera viene trasformato in una prerogativa anche da parte degli uomini, spesso coinvolti in divertenti travestimenti nel sesso opposto. Durante le serate di ogni sabato nell’arco di un paio di mesi, tutti isi trasformano, a partire dalle 21,30 con ingresso gratuito, inmentre la domenica diventa regno incontrastato dei bambini, coinvolti, di volta in volta, in appuntamenti dedicate a fiabe, sport e altro ancora.Non mancano le note zuccherate deidel periodo, i", tondi o schiacciati, a base dida gustare al termine del carnevale. Il "Kalivari ju mjuath" si chiude, con la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati lungo via Kastriota, l’arteria principale di Piana degli Albanesi."Kalivari ju mjuath":Piana degli Albanesi (PA):1, 18, 25 gennaio e 1, 8, 15, 20 22 febbraio 2020dalle 21,30: evento gratuito:evento di carnevale: sul sito ufficiale:: in aereo atterrando all’aeroporto “Falcone e Borsellino” di Palermo . Da lì è possibile raggiungere Piana degli Albanesi impiegando circa 50 minuti di viaggio. Dall’aeroporto è disponibile anche il servizio taxi (tempo di percorrenza 28 min.circa)Scopri tutti i Carnevali della Sicilia