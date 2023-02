Il Carnevale di Finale Ligure

Informazioni, date e orari del Carnevale di Finale Ligure

In paese a, in provincia di Savona, quest'anno non è in programma alcuna sfilata di Carnevale. Bisogna spostarsi nell'adiacente frazione diper l'appuntamento con il, infatti, dalle ore 15 nel borgo vecchio ci si diverte con le pentolacce, truccabimbi, giochi, musica e golosità. In caso di maltempo la feta si sposta al Centro Civico Fontana (via Aurelia n°2333).Carnevale dei BambiniVarigotti, fraz. di Finale Ligure (Savona).25 febbraio 2023.festa nel borgo vecchio dalle ore 15. Maggiori informazioni sul sito ufficiale del Turismo di Finale Ligure e sulla pagina Facebook di Varigotti Insieme.la stazione si trova in Piazza Vittorio Veneto.Finale Ligure è servita quotidianamente dai treni da/per Genova, Savona, Albenga e la Provenza.Per chi si muove in auto, sull’autostrada A10 si prende l’uscita Finale Ligure.