Il Villaggio di Natale a Finale Ligure

Informazioni, date e orari del Villaggio di Natale

Calendario delle aperture

Dicembre 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gennaio 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Gli appuntamenti di Natale disono un appuntamento da non perdere per grandi e piccini: nel verde della vallata suggestiva e affascinante di, ci si può immergere metaforicamente in un clima natalizio straordinario, accogliente e mite. Anche quest'anno l'iniziativa del residence-hotel "" propone un ricco calendario di eventi con tante attrazioni come ladove scrivere la letterina, cucinare i biscotti e partecipare a tante attività. Non mancano nemmeno lae gli acquascontri. Il tema ti questa nuova edizione è "Operazione In-canto".Ilè aperto(vedi calendario delle giornate nello specchietto riepilogativo qui sotto). Tra i molti appuntamenti, segnaliamo che ogni venerdì e domenica fino al 23 dicembre si può cenare con Babbo Natale gustando i piatti tipici della tradizione ligure. Dal all'8 gennaio, infine, lasarà al cillaggio per salutare il suo vecchio amico Babbo Natale con tanti giochi e la famosa caccia al carbone.Villaggio di NataleVillaggio di GiuEle, via Calvisio 37, Finale Ligure (Savona).dal 2 dicembre 2022 all'8 gennaio 2023.per chi soggiorna al villaggio, apertura il 2-3-4, 7-8-9-10-11, 16-17-18 dicembre e tutti i giorni dal 22 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023.Per gli ospiti giornalieri, invece, il villaggio apre tutti i weekend di dicembre e tutti i giorni dal 23 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023.per chi soggiorna al villaggio, spettacoli e animazione dalle 9 alle 21.Per gli ospiti giornalieri, il villaggio apre dalle 11:30 alle 18.le singole attrazioni sono a pagamento.maggiori informazioni sul sito ufficiale il Villaggio di Natale si trovano a nord di Finale Ligure, in frazione Calvisio. Percorrendo l'Autostrada dei Fiori può uscire a Spotorno (se si arriva da est) oppure a Finale Ligure se si arriva da ovest.