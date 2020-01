Il Carnevale di Aradeo

Informazioni utili, date e orari del Carnevale Aradeino

Ad Aradeo, in provincia di, si svolge puntualmente una festa di carnevale che richiama visitatori da tutta la: le sfilate del, ormai giunto alla 32° edizione, sono protagoniste quest’annoLa storia di questo carnevale ha radici antiche, dove si mescolano cultura, arte e tradizione per dare vita a uno spettacolo fatto di carri allegorici e gruppi mascherati che accendono di vita il paese salentino nel periodo che precede la Quaresima.In questo contesto,è la figura tipica del Carnevale Aradeino: si tratta di un personaggio che, secondo la tradizione popolare, alla notte si prende gioco di grandi e piccoli con scherzi e dispetti.Il vero motivo d’interesse per i visitatori sono tuttavia i colorati, tratto distintivo del Carnevale di Aradeo, realizzati con abilità dai maestri cartapestai.È proprio il minuzioso lavoro e la passione dei volontari e dei partecipanti a rendere unica la manifestazione che, anno dopo anno, nonostante qualche periodo di pausa, è cresciuta fino a diventareIn questa zona ogni occasione è buona per mangiare, e il carnevale è il momento giusto per assaggiare le: chiacchiere, frittelle e castagnole sono i dolci più diffusi del periodo, così come i pasticciotti leccesi.Carnevale AradeinoAradeo (Lecce).23 e 25 febbraio 2020.ingresso gratuito.maggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata Aradeo si trova 30 km a sud-ovest di Lecce, da dove è raggiungibile percorrendo la SS16 o SS101 e seguendo poi le indicazioni.Da(16 km) si raggiunge percorrendo la SP52 e SP50.