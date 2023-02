Il Carnevale di Villafranca Piemonte

Informazioni, data e orari del Carnevale di Villafranca Piemonte

Calendario delle aperture

In dialetto piemontese si è affermato come ‘L Carlevè ‘D Vilafranca, ma tutti lo conoscono come il, la coloratissima manifestazione folkloristica organizzata ogni anno dallacon il patrocinio del. L’appuntamento è pera partire dalle ore 14:30.Il borgo in provincia diassicura come sempre unoadatto tanto agli adulti quanto ai più piccoli, uno spettro di divertimenti alimentato dallae dalla presenza di. Il percorso parte da via IV Novembre e prosegue in via Caduti per la Libertà, via Roma e Corso Wuillermin. La sfilata termina al PalaBusCompany in via Brigata Alpina Taurinense.La banda musicale accompagna la marcia delle maschere villafranchesi, iinsieme a quelle del Saluzzese e del Pinerolese. La festa continua con il, festa della birra e street food.‘L Carlevè ‘D VilafrancaVillafranca Piemonte.12 marzo 2023.ingresso gratuito.partenza sfilata alle ore 14:30.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook di Borgo Cappuccini e sulla pagina della Pro Loco di Villafranca Piemonte da Torino percorrere l’autostrada in direzione die seguire le indicazioni per Villafranca Piemonte.La stazione diè la più vicina all’abitato, ma da Torino partono autobus alla volta del Pinerolese e dunque anche di Villafranca Piemonte.L'aeroporto internazionale “Sandro Pertini” di Caselle Torinese è quello di riferimento.