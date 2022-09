La Sagra dei Pescatori a Villafranca Piemonte

Programma

A dispetto del nome che sembrerebbe indicare un monotema circoscritto, lache si svolgeracchiude tantissimi intrattenimenti ed eventi.Ilcostituisce naturalmente l’asse portante come testimoniano gli, ile i menù del, eppure tanto altro ha da offrire questa manifestazione fomentata dalla promiscuità al Po, fiume considerato fin dal passato antico inesauribile risorsa di sostentamento.- ore 19 apertura self service presso il RistoPalatenda con “Grande Fritto Misto di Mare”;- ore 19 apertura grandioso Banco Pesca in cia San Francesco d’Assisi e stand espositivi lungo le vie del concentrico;- dalle ore 19:30 alle 21 presso il Ristorante La Chimera di Villafranca Piemonte: presentazione del libro “Il sangue cola più dell’acqua” di Franco Novarino;- ore 22 presso il RistoPalatenda: Serata Puzzle. In consolle dalle 22 alle 2 a.m. Dj Klok, Dj Tatanka e Ivan Talko. Serata accompagnata da animazione e gadget in regalo. Ingresso gratuito;- ore 24. presso il RistoPalatenda: Pasta di mezzanotte offerta dalla Pro Loco e cocktail party con il Dj DNA Maurizio Sivora.- dalle ore 8: presso il piazzale del PalaBusCompany (via Brigata Alpina Taurinense): Fiera Zootecnica con mostra bovina delle razze Piemontese e Frisona Italiana "Memorial Piero Andreis" e Fiera della Meccanizzazione Agricola;- ore 8:30 presso la Bocciofila di via A. Moro: Poule a Quadrette Cat.CC-DD e inferiori S.V. trofeo “Comune di Villafranca Piemonte” (8 formazioni con obbligo finale);- ore 12 presso il RistoPalatenda pranzo con gli ospiti della Casa di Riposo “Conti Rebuffo” e pranzo convenzionato per gli “over 70”;- ore 17 inaugurazione ufficiale della “Sagra dei Pescatori 2022” presso l’area antistante l’ex Monastero con:premiazione del “23° Concorso fotografico “Uno scatto sopra le righe. Libri e mondi vicini e lontani";Andrea Lanfri, presenta "From 0 to 0-Monviso, da Villafranca Piemonte alla cima del Monviso e ritorno, senza fermarsi, alternando bici, corsa e trekking;Presentazione della squadra di Serie A1 Wash4green Pinerolo con atlete e staff;Premiazione del concorso per gli esercizi commerciali villafranchesi “I pesci in vetrina” - Nomina dei Capiborgo e presentazione delle squadre del Palio dei Borghi;Incontro con la delegazione della città gemellata francese di Belhomert;Consegna della Costituzione Italiana ai diciottenni, leva 2004;Apertura mostre;- ore 19 apertura self service presso il RistoPalatenda con menù a base di pesce di fiume;- ore 22 grandioso spettacolo pirotecnico musicale sul Po;- ore 23 presso il RistoPalatenda seratadance: Dj rotation con i ragazzi del Movin’On con l’animazione di Andrea Caponnetto.Ospiti della serata DJ Jad (Articolo 31) e Wlady (producer di J Ax). Ingresso gratuito;- ore 24 presso il RistoPalatenda: Pasta di Mezzanotte offerta dalla Pro Loco e cocktail party con la musica del Dj DNA Maurizio Sivora.- dalle ore 8: presso il piazzale del PalaBusCompany (via Brigata Alpina Taurinense): Fiera Zootecnica con mostra bovina delle razze Piemontese e Frisona Italiana "Memorial Piero Andreis" e Fiera della Meccanizzazione Agricola;- ore 8.30: presso la Bocciofila di Via A. Moro ara a Coppie Fisse cat. DD. Valido come “Coppa Città Metropolitana” (iscrizioni tramite WSM autorizzata FIB, minimo 16 formazioni);- dalle 8 alle 18 in Via Roma: Raduno Trattori d’epoca e Auto Moto Day, moto e autoraduno con percorso turistico di tutte le moto ed auto di ogni tipo e marca. Ritrovo in via Roma;- dalle ore 8 , 3° Raduno per Fiat 500 e derivate;- dalle ore 9 per le vie del concentrico: Rassegna dell’Antiquariato e dell’Usato, Mercatino degli hobbisti, Giornata della Creatività;- dalle ore 9 alle 16 davanti al banco pesca: screening cartdiovascolare gratuito;- ore 9:30 presso la Chiesa di Santa Maria Maddalena: Santa Messa in onore degli Angeli Custodi con la presenza delle Autorità Civili e Militari;- dalle ore 10 presso l’Ala Comunale la “Vijà”: ricostruzione della cascina di un tempo con stima degli animali da cortile;- dalle ore 17 battitura d’asta dei prodotti esposti;- dalle ore 10 sotto l’Ala Comunale, a cura dei ragazzi dell’Oratorio 10068, “Ij giegugh 'd na volta";- dalle ore 10 visite guidate presso il Castello di Marchierù (Fraz. S.Giovanni 77), uno dei più antichi casati piemontesi raccontato dai discendenti diretti che dal 1220 abitano il castello;- ore 12 apertura self service presso il RistoPalatenda con menù a base di pesce di fiume;- dalle ore 14 presso la Cappella di Missione, in frazione San Giovanni, visite guidate alla scoperta della chiesa più antica di Villafranca Piemonte con affreschi del XV secolo;- dalle ore 15: lungo le vie del concentrico “Woodstock Italiano”: giocolieri, equilibristi, mangiafuoco e ventriloqui insieme ai “Sòcio dla bira” con le loro canzoni popolari;ore 16 sfilata per le vie del paese della Banda Musicale Santa Cecilia di Villafranca Piemonte; Sfilata delle maschere villafranchesi “Pescadur e Pescadoira” accompagnate dalla Associazione Sbandieratori e Musici della città di Grugliasco in costume storico risalenti alla fine del 1550;- ore 19: apertura self service presso il RistoPalatenda con menù a base di pesce di fiume;- ore 21:30 presso il RistoPalatenda MATTEO TARANTINO e la sua orchestra (ingresso 5 euro; info 3356849445).- ore 8:30 presso la Bocciofila di Via Aldo Moro, Poule Internazionale a Quadrette 3° Memorial Vincenzo Bonifanti (8 formazioni con obbligo di finale);- dalle ore 9 “Pesciolini in gioco” attività ludico-sportive per i bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria di Villafranca Piemonte. A seguire, pranzo offerto dall’Amministrazione Comunale per tutti i bambini partecipanti presso il RistoPalatenda;- ore 19: apertura self service presso il RistoPalatenda con menù a base di pesce di fiume;- ore 21:30 presso il RistoPalatenda, “Marianna Lanteri” (info 3356849445, ingresso 5 €).- dalle ore 8 Fiera Commerciale per le vie del paese;- ore 12 apertura self service presso il RistoPalatenda con menù a base di pesce di fiume;- ore 14 presso la Bocciofila di Via A. Moro "Gara alla Baraonda" escluse categorie A e B;- ore 19 apertura self service presso il RistoPalatenda con Gran Fritto Misto di Mare;- ore 21:30 presso il RistoPalatenda, “Gianmarco Bagutti e la sua Orchestra Italiana" (info 3356849445, ingresso 5 €).Ricordiamo che in tutte le giornate per accedere al RistoPalatenda è consigliabile confermare l’adesione entro il giorno antecedente al numero 366 4906502, senza diritto di accesso prioritario.Sagra dei PescatoriVillafranca Piemonte (Torino).dal 23 al 27 settembre 2022.ingresso gratuito salvo dove diversamente indicato, prezzi da menù.festa gastronomica.chiamare il cell. 366 4906502, sito della Pro Loco E-mail prolocovillafranca@libero.it dall’autostrada diretta abisogna seguire le indicazioni per Villafranca Piemonte.La stazione diè la più vicina al paese, ma da Torino partono autobus che portano nel pinerolese e di rimando a Villafranca Piemonte.L’aeroporto internazionale “Sandro Pertini” di Caselle Torinese è quello cui fare riferimento.