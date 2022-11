La Venosta in Vallelunga, granfondo a Curon Venosta

Informazioni utili, date e orari dell’evento

Il fine settimana delprofessionisti e dilettanti sono chiamati a raccolta nel Comune diper una nuova edizione de, una poderosa competizione fondistica inserita nel circuito, la manifestazione è una delle prime gare di sci di fondo della stagione invernale, un’occasione unica per gli appassionati che consente di testare gli allenamenti estivi e, insieme, di scoprire le bellezze della pittoresca, incuneata alle fine dell’Alto Adige, al confine conè in programma, riservata ai professionisti, con un percorso di 40 km tecnica classica con partenza e arrivo a, nell'ambito del Visma Ski Classics Pro Tour (ore 8:15 donne, ore 10:30 uomini), invece,- Visma Ski Classics Challenger è una gara di 33 km tecnica classica (3 giri) oppure 23 km tecnica classica (2 giri), con possibilità di scegliere il gruppo di partenza in base alla propria esperienza.: La Venosta: Melago, fraz. di Curon Venosta (Bolzano).: 17-18 dicembre 2022.: sabato partenza donne ore 8:15, uomini ore 10:30. Domenica: TBD.: le iscrizioni per La Venosta 2022 sono aperte online dal 16 luglio fino al 13 dicembre 2022. Le iscrizioni tardive sono possibili e si svolgeranno presso l'ufficio gare fino a sabato 17 dicembre ore 18.: gara agonistica.: maggiori informazioni e dettagli sul sito ufficiale dell’evento.: il comune di Curon è raggiungibile seguendo l’autostrada A22 del Brennero con uscitae poi SS Val Venosta.