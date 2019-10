Hotel sulle piste da sci in Veneto, i migliori sulla neve

Hotel Alaska Cortina 4*, Cortina d’Ampezzo (BL)

Quando finalmente la neve va ad imbiancare le cime delle località di montagna del Veneto , come le Dolomiti per esempio, gli appassionati di sci alpinismo, discese, freestyle e snowboard non vedono l’ora di lanciarsi in appassionanti sessioni. D’altra parte, qui di attività da fare ce ne sono davvero tantissime, e per tutti i gusti: ciaspolate, percorsi di fondo, telemark, discese adrenaliniche… Il tutto, in un contesto naturale incontaminato che appassionerà i professionisti come i neofiti e anche, perché no, i bambini. Per non perdere tempo tra trasferimenti noiosi e spostamenti in auto verso impianti di risalita e piste, abbiamo selezionato alcuni dei migliori hotel del Veneto , a pochi passi dal divertimento.Solo 200 metri separano l’hotel dalla funivia Faloria e dal divertimento sulla neve. La struttura, un pregevole quattro stelle, gode di una vista panoramica sulle Dolomiti davvero spettacolare. A ciò si aggiunge un’ospitalità che di stelle ne vale almeno cinque: camere ampie ed eleganti, in cui persino la doppia dispone di una zona giorno a parte e di un comodo salottino, e un ristorante che propone tutti i giorni un menù à la carte diverso, tra specialità ampezzane e piatti della cucina nazionale e internazionale.: nel lounge bar, alla sera, ci si rilassa con musica dal vivo.A cinque minuti a piedi dagli impianti di risalita Faloria e Freccia nel Cielo, l’Hotel Bellevue Suites & Spa è un indirizzo storico di Cortina, chic ed elegante, indicato per chi non vuole rinunciare al confort e ai servizi eccellenti, soprattutto durante la settimana bianca. Le stanze, calde e accoglienti, sono arredate con complementi d’arredo in legno e i colori che le caratterizzano sono quelli tipici delle costruzioni di montagna. Due ristoranti gourmand accontentano i palati più esigenti, mentre la Spa è un’oasi di relax, trattamenti ad hoc e percorsi benessere defatiganti e rinvigorenti.: ammirare il fenomeno dell’Enrosadira (la colorazione inusuale delle cime rocciose che assumono incredibili sfumature al tramonto) è un’emozione imperdibile.Scelta preferita da chi desidera passare, letteralmente, dalla camera alla neve, l’Hotel Montana è idealmente collocato a 2 minuti a piedi dagli impianti di risalita della Faloria. Tutte le camere sono molto ampie, arredate in legno e hanno vasca idromassaggio con tecnologia Idrocolore KOS, che garantisce sedute defatiganti, rilassanti e antistress. La colazione, servita anche in camera per chi lo desidera, è un altro punto di forza dell’hotel, che offre anche prodotti senza glutine per chi ha necessità particolari.: qui gli amici a quattro zampe sono i benvenuti e c’è anche il servizio di dog-sitting.A 1550 metri d’altitudine, il Residence Panorama sorge direttamente sulle piste da sci di Trevalli. Giusto mix di privacy, grazie agli appartamenti dotati di tutti i confort, e servizi come la prima colazione, l’area wellness dotata di sauna (anche bio), bagno turco e idromassaggio e il deposito sci, il Panorama è la soluzione perfetta per chi viaggia con la famiglia o per gruppi di amici. Infine, per chi non vuole cucinare, ma preferisce cenare fuori, il residence gode di speciali convenzioni con due ristoranti a pochi passi dalla struttura.: dalle terrazze degli appartamenti si gode di una vista panoramica unica sulle principali cime delle Dolomiti, dal Civetto al Pelmo.Con accesso diretto alle piste del comprensorio sciistico Dolomiti Superski, grazie alla sua posizione a oltre 1500 metri di altitudine questo albergo piacerà agli sciatori più incalliti. Inserito in un contesto montano unico, tra Passo Valles e la pista di rientro del comprensorio sciistico di Falcade , l’Hotel Pensione Dolomiti regala viste panoramiche bellissime sulle Pale di San Martino al Civetta e sulle Creste di Costabella. Ma non solo. Camere tutte con balcone, superba colazione a buffet, ristorante per cenare con piatti tipici della regione e sauna completano l’offerta.: l’hotel organizza anche simpatiche serate a tema.Romantico, con una posizione invidiabile (a 50 metri dagli impianti di risalita), dal caldo e accogliente stile montano, l’Hotel Garnì Laura è un piccolo boutique-hotel molto elegante che mixa elementi della tradizione con incursioni moderne. Le camere, eleganti e dotate di terrazzino, la colazione a buffet, dolce o salata, e il meraviglioso centro benessere assicurano un soggiorno rilassante, in cui dimenticare la routine e la frenesia quotidiana.: a due passi dall’hotel si trova il nuovissimo Snowpark di Arabba , da provare!Accesso diretto alle piste da sci e a 5 minuti a piedi dagli impianti di risalita del Burz, l’Hotel Alpenrose si affaccia sulle Dolomiti, Patrimonio UNESCO, panorama di cui godono anche le camere della struttura. Ampie, molto accoglienti e caratterizzate da uno stile caldo ed elegante, le stanze sono tutte diverse una dall’altra e, così come per altri servizi dell’hotel, parlano la lingua della sostenibilità e del biologico. Basti pensare che il set di cortesia, per esempio, è a base di piante e ingredienti del luogo, mentre le lampade sono a risparmio energetico. La sala ristorante, in cui si gustano sia la colazione che i pasti principali, è in tipico stile montano e offre piatti tipici della cucina ladina.: uno dei tour sciistici da non perdere è lo Skitour Grande Guerra, sulle orme eserciti italiano, austro-ungarico e tedesco.Situato all’interno dell’area sciistica del Civetta, con 80 chilometri di piste, da solcare anche di notte, l’Hotel dista poco più di 5 minuti a piedi dagli impianti di risalita. L’ambiente è accogliente e familiare, le camere hanno tutte vista spettacolare su lago o montagna e il ristorante, che serve tutti i pasti, offre piatti della tradizione, rigorosamente fatti in casa.: nei pressi dell’hotel si trova un’eccezionale pista di go-kart su ghiaccio che appassionerà proprio tutti.A due passi dalla Ski Area di San Vito di Cadore , chi sceglie questo hotel può cominciare la giornata al meglio, sci ai piedi. Discese adrenaliniche, sci alpinismo, ciaspolate, qualsiasi sia la propria vocazione, l’Hotel Il Cardo ha una risposta adeguata per tutti. A ciò si aggiungono le camere ampie, comode e accoglienti, con ampi balconi, il ristorante, specializzato in piatti della tradizione, con caminetto e stube, e un bellissimo solarium dal quale godere dei magnifici panorami sulle vette innevate.: la zona in cui si trova l’hotel è rinomata per attività come il nordic walking e l’arrampicata.Meraviglioso, a 300 metri dagli impianti di risalita Donaria e dalle piste da sci Dolomiti Superski e Sellaronda, il Parkhotel Ladinia è una struttura chic ed elegante, che non trascura però quel tocco montano richiesto ad un hotel sulle montagne, mixato sapientemente al design. Il risultato è un indirizzo unico nel suo genere. Camere con arredamento in stile montano, ma allo stesso tempo moderno, ampie e molto luminose, ristorante gourmand e un centro benessere con piscina coperta, cascata di ghiaccio, trattamenti wellness e idromassaggio, lo rendono la scelta perfetta per chi vuole coniugare attività fisica a coccole.: è possibile anche scegliere la soluzione residence, con appartamenti che godono di una vista privilegiata sulle Tre Cime di Lavaredo.