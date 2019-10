La Sagra del Melograno a Masullas

Informazioni utili, date e orari della sagra

Provate a indovinare: è, si svolge sempre, vive di un tripudio di chicchi rosati e il suo palco corrisponde al centro storico di un piccolo paese in provincia di Oristano . Sveliamo l’arcano: si tratta della celebreche a Masullas si inserisce nel fastoso programma della, molto venerato in tutto il comprensorio della Marmilla.L’tira le fila - anche grazie al- di una manifestazione molto sentita sia in ambito religioso che popolare. Ilrappresenta un frutto tipico del territorio ma in questa particolare occasione precede un corteo di altre golose prelibatezze locali inscritte in un appassionante, dolci, marmellate, liquori e distillati comunque a base di melograno.Presso i moltissimii prodotti non si contano e deliziano nel corso di un’intensa giornata costellata di eventi, unaa non finire. La mattina viene tuttavia dedicata solennemente a San Leonardo, allae alladel simulacro per le vie di Masullas.Sagra del MelogranoPiazza Pinna - Masullas (Oristano).10 novembre 2019.dalle ore 10.30 a sera.accesso gratuito.sagra gastronomica.consultare la pagina Facebook della Pro Loco.contattare la Pro Loco all’indirizzo mail prolocomasullas@tiscali.it Da Oristano percorrere la SS 131 in direzione dell’uscita di Uras e imboccare la SP 442 fino al bivio con la SP 51, poi voltare a destra, oltrepassare Siris e infine arrivare a Masullas; la stazione ferroviaria di Uras-Mogoro si trova a 10 minuti dal borgo; a un’ora di distanza si colloca l’aeroporto di Cagliari Scopri tutti gli eventi in Sardegna